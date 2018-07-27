綠委將修法 淘汰不適任檢察官

立委李麗芬（中）與周春米（右）昨開記者會，針對林俊佑事件呼籲嚴懲並修法。法務部主任檢察官王盛輝（左）表示，對林俊佑是否濫用職權、違反兒少法，將要求相關單位調查。（方濬哲攝）

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中國時報
／綜合報導
立法委員李麗芬日前接獲檢舉。圖為李麗芬26日與立委周春米舉行記者會，出示林俊佑（箭頭所指站立者）在幼兒園的相關畫面。（李麗芬國會辦公室提供）

花蓮地檢署檢察官林俊佑因不滿女兒在幼兒園被欺負，兩度偕便衣刑警赴幼兒園興師問罪。民進黨立委李麗芬、周春米昨以「不可置信」形容全案的荒謬，除要求法務部嚴懲，下會期更將推動修正《調度司法警察條例》、《法官法》等法案，建立淘汰不適任檢察官制度。

李麗芬表示，她本月接到附照片的檢舉信，控訴林俊佑6月21日利用職權帶警衝進幼兒園，要教保人員退開，質問幼童「到底是誰欺負我的女兒」，造成幼童驚嚇，有小孩甚至嚇到便溺。6月28日林帶2員警再前往幼兒園，大吼大叫要求調閱監視器。

李麗芬說，接到檢舉信後感到不可置信，林濫用職權到幼兒園從事不當行為，已明顯傷害兒少身心健康。因此除要求嚴懲外，教育部應主動了解並協助該幼兒園教保人員及幼兒，是否需心理諮商。

周春米表示，她感到非常震驚痛心，因加害人是代表國家公權力的檢察官，受害人是不到3歲的幼兒，實讓人無法忍受。她說，刑責部分花蓮地檢署已提公訴，但行政責任部分，花蓮地檢署與法務部應盡快做出行政懲處。

周春米說，林涉及廣義行為不檢與刑事不法，除送個案評鑑外，應思考是否送監院懲戒，再回到職務法庭。對職務法庭判決公正性，她將推動修正《法官法》，提高職務法庭外部委員，強化職務法庭監督功能，下個立院會期會提出。

周春米也提到，《調度指揮司法警察條例》從69年制定至今，沒太多修正，如今發生這事件更應痛定思痛。

監委對本案直呼「離譜」，仉桂美說，幼兒園孩子連行為能力都沒有，檢察官帶警察強行進入幼兒園，依據何在？孩子身心狀況和安危是大家最關切的，就目前相關資訊看，程序大有問題。

檢察官協會對此表遺憾，籲林俊佑坦然面對，檢協會也呼籲檢察系統同仁，嚴守工作分際，將此案引以為鑑。

(中國時報)

為女討公道 濫權率警闖幼兒園！… 法官打臉林俊佑 辦案草率沒常識

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