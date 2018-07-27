法官打臉林俊佑 辦案草率沒常識

2018年07月27日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

44歲的林俊佑擁台大土木系、法研所學歷，堪稱「學霸」，司法官50期結業後，分發花蓮地檢署服務7年，據林的同僚表示，林俊佑平時辦案表現不突出，去年7月偵辦一起槍砲案件，法官「打臉」起訴內容多處有違誤，怒斥辦案草率，最後判決被告無罪。

外傳林俊佑在職場上被霸凌，因此聽到女兒遭同學霸凌就衝到幼兒園「辦案」，據林的同僚說法，檢察官多是獨立辦案，不曾聽聞有霸凌情況。地檢署同僚透露，林俊佑到花蓮地檢署7年來，沒主辦過什麼令人印象深刻的大案；有同僚說，林個性衝動，辦案不積極，若不滿嫌犯態度或說法，會當場厲聲怒罵，署內重要案件多半不會交他辦。

林俊佑在花蓮地檢署任職期間，除協辦花蓮縣府原民處長督固‧撒耘「0分變榜首」考試舞弊案、網路詐騙機房案，真正主辦指揮案件僅2015年玉里鎮一起侵入民宅強盜牛樟芝案較為人知，林在今年1月初服務滿7年升任實任檢察官。

有法官透露，林辦案爭議多，去年他起訴男子持金屬彈匣與12顆子彈，但最後發現警詢筆錄沒監視畫面，放彈匣及子彈的黑色皮包證物沒扣案留存，最扯的是，送驗鑑定也沒找出指紋，林僅就其他判決案件附卷為證據就起訴。更讓人看不下去的是，起訴書完全沒記載被告持彈匣及子彈時間點，甚至連警方查獲時間也付之闕如，直言這是偵辦案件「基本常識」，痛斥林俊佑辦案草率，造成被告無端被起訴，對照林為女兒出頭積極辦案，更形諷刺。

(中國時報)