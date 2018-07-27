同僚看孤鳥 衝動性格斷送前途

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中國時報
／花蓮報導

花蓮地檢署檢察官林俊佑懷疑女兒遭欺負，竟率員警闖幼兒園「辦私案」遭起訴，他的同事說，林俊佑雖然信奉佛教，常常打坐修養身心，但卻對情緒常失控的他毫無幫助，曾合作辦案的員警聊到林，對他火爆的個性印象相當深刻，旁人都會被嚇出一身冷汗，署裡同僚感嘆，衝動性格斷送了大好前途。

一名不具名的書記官說，林俊佑個性沉默寡言，平常跟同仁互動不多，不過相處起來算有禮貌，由於林對私人領域非常低調，可能又因林自己常感覺在署裡遭受異樣眼光看待，所以署內沒什麼好朋友，甚至被很多人私下稱為「孤鳥」。有同事說，林俊佑是一名虔誠佛教徒，空閒時會打坐，即使修行多年，但還是無法完全改善他情緒控管不佳的毛病；曾與林合作辦案的員警表示，林辦案時除對警方口氣較凶，若不滿嫌犯態度或說詞，就會當場厲聲飆罵，有時也與書記官因看法不同爆口角。

署內同僚形容，林俊佑聰明但個性太衝動，育有一子一女的他，是個很疼孩子的爸爸，身為司法人員這次卻因「護女心切」，一時失控鑄下大錯，不但一手斷送自己大好前途，還可能面臨重刑和嚴厲處分，讓同事很替他惋惜。

倒是被林俊佑叫去的林姓刑警「蜆仔」，不少警察為他抱屈，林俊佑打電話來叫人，誰敢不去？覺得這樣就被記小過，還管制升遷3年，實在夠冤枉，有員警還說「蜆仔」僅是陪同前往，在場也無耍官威等不良示範，可能只是長相凶，小孩因此被嚇哭。

(中國時報)

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