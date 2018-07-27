功獎由他評 小警哪敢不聽檢座

玉里警分局綽號「蜆仔」（上圖）的偵查小隊長林蜆民與花蓮警分局綽號「東東」（下圖）的偵查小隊長邱東正遭到記1小過、管制升遷3年。（許家寧攝）

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中國時報
／台北報導

花蓮地檢署檢察官林俊佑帶2刑警到幼兒園「偵訊」幼童，被喻為「王朝馬漢」的2員警，昨遭緩起訴、記小過處分。警界不平表示，小警察哪敢不聽檢座，尤其《調度司法警察條例》，讓非屬偵查犯罪或無法源依據的事，檢方都可調度警察，甚至評定功獎，才會連休假都不敢拒絕不去。

刑事局指出，立委已將《調度司法警察條例》與《法官法》列為下會期提案重點，檢討如何規範檢察官與警察聯繫SOP等，並要警政署要求員警謹守辦案流程，但警界認為該條例1945年制定迄今，不合時宜且悖離現實，早該直接廢了，回歸刑事訴訟法規定。

基層員警說，移送案件、報驗都得配合檢方時間，更別說報請指揮或聲請搜索票等，稍有疏漏被罰站是常有的事，尤其專案期間，要檢方指揮或聲押才能算績效，所以被「刁難」、冷回「我為何要配合你」，是家常便飯。

為打好關係，過去吃飯應酬是必要，充當司機不在話下，現在檢察官多，年輕員警也不太吃這套，檢察官不配合，那就不要辦案，急的反而是長官，但老派刑事伯懂得「眉角」，加上鄉下檢察官就幾位，誰敢不從。

按法律規定，檢方指揮應發指揮書，情況急迫也應通知司法警察的長官，但地方縣市常因SOP不嚴謹，加上警察法規定，檢察官可認為刑警廢弛職務，就懲處員警長官，都讓基層員警不敢不聽令。

員警說，依調度司法警察條例，警察須完全聽命行事，法院、地檢署常以法警不足，要求負責解送的警察繼續戒護，或協助與偵查無關的勤業務，交辦事項多又雜，讓基層叫苦連天。

連防逃、值庭看守、戒護等非屬法律明定事項，檢院都引該條例要警方做。但偵查主體是檢察官，警察想破案還要靠檢察官職權行事，就算不滿，只能往肚裡吞，所以希望立委若要挺警察，就先把這條惡法廢了吧！

(中國時報)

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