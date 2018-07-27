0-2歲托育 每月補助6000元

2018年07月27日 04:11 中國時報 張理國 、地方中心／綜合報導 、地方中心／綜合報導

行政院昨通過「我國少子女化對策計畫（2018年－2022年）」，賴揆拍板多項育兒利多。其中，0到2歲幼兒送準公共化保母及私立托嬰中心，全台一口價，托育補助每月6000元；0到2歲送公共托育家園或公設民營托嬰中心，一般家庭可獲3000元補助；2到5歲就讀公立幼兒免學費，就讀非營利幼兒園者，一般家庭家長負擔不超過3500元。

讀幼兒園 負擔不逾4500

「我國少子女化對策計畫」，針對0到2歲部分，符合資格的一般家長，送符合要件的保母及私立托嬰中心，一口價補助每月6000元，中低收入戶補助8000元，低收入戶10000元，第3名以上子女加發1000元，8月起上路。

2到5歲只要送符合要件的私立幼兒園，一般家庭每月負擔不超過4500元，第3名以上子女每月負擔不超過3500元。6都以外今年8月先行，明年8月推廣全台。

擴大育兒津貼部分，只要綜所稅率未達20％的家庭、未領取育嬰留職停薪津貼、未接受公共、準公共化托育服務者，0到2歲一般家庭每月可領2500元，中低收入戶每月可領4000元，低收入每月可領5000元，第3名以上子女每月加發1000元，規畫8月上路；2到4歲部分，一般家庭每月補助2500元，第3名以上子女加發1000元，明年8月上路。

值得注意的是，在擴大公共教保部分，0到2歲送公共托育家園或公設民營托嬰中心者，一般家庭每月可獲3000元補助、中低收入戶每月5000元、低收入戶每月7000元，新制8月實施。

就讀公幼 將可免學費

另外5歲以上就讀公立幼兒園免學費的政策也將擴大實施。未來2到5歲就讀公立幼兒園也免學費，今年8月會在6都以外縣市先行上路，明年8月全面推動。

至於就讀非營利幼兒園者，一般家庭每月家長負擔不超過3500元、第3名子女以上負擔不超過2500元、低收和中低收入戶免繳費用。此一新制同樣是在8月於6都以外縣市先行上路，明年8月全面推動。

主計長朱澤民表示，中央跟地方少子化經費今年度已編列270億元，預計推展全國要增加150億元，明年預算約420多億元。

賴揆說，過去縣市政府即便財政困難，但為選舉經常提出超過負擔的社會福利，這是歷史共業，現在政院出面整合，提出經費解決問題，不希望各候選人在中央提出的基礎上再加碼。

對此，地方政府普遍表示不打算加碼，但台北市社會局表示，考量各縣市托育機構收費標準不一，北市將與中央討論決定加碼額度，在一口價與不增加家長實際負擔之間取得平衡。

(中國時報)