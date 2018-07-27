東亞青運被判死刑 中市提申復

2018年07月27日 04:11 中國時報 王文吉 、 盧金足 、 陳淑芬 、 張理國 ／台中報導 ／台中報導

東亞青運被停辦，台中市長林佳龍26日沉重重申「遺憾與抗議」，他表示，經與體育署、中華奧會討論後，提出4點理由申復，將正式送出申復書。「這是一場被告缺席的審判，不明不白地被宣判死刑，對所有運動員非常殘忍！」

林佳龍說，申復書共4點理由，第一、東亞奧會貿然取消台中市主辦權，違反東亞奧會「推廣東亞地區之奧林匹克運動」宗旨；第二、7月24日東亞奧會召開臨時理事會前，台中市政府從未被告知「我們違反什麼規定」，且籌辦東亞青運3年多來，市府均落實合約書，也遵守所有承諾與東亞奧會會章規定。

第三、東亞奧會臨時會是場「被告缺席的審判」，台中市府沒有機會在現場說明與答辯；第四、7月25日台中市府收到東亞奧會來函，內容沒有對此決議敘明任何具體理由。林佳龍表示，市府將盡一切努力，捍衛所有選手參賽權及奧運精神。

林佳龍說，一旦正式提出申復，政府相關單位會盡快展開溝通。對於是否會尋求國際仲裁，因合約書中明定「爭議應和諧磋商解決」，但市府沒有被磋商，過程中也不和諧，市府引述此規定，具有提出申復的正當性。

林佳龍強調，台中市副市長林依瑩昨代表市府赴教育部體育署，與中華奧會等相關單位研議申復內容跟方式並做好分工，不管就實質或程序，取消台中市主辦權已違反奧會相關規範，依契約規定台中市站得住腳，一定據理力爭。台中市主辦東亞青運因大陸政治介入遭取消，林佳龍昨接受廣播訪問時表示「這不會是單一事件！」近期也發生大陸強迫航空公司及外館改名事件，在國際周旋上，市府不會放棄任何機會，會伸張權益，爭取國際支持。

至於是否因前中華奧會國際組長姚元潮密告東亞奧會才導致這次事件，林佳龍說，從公投法修正後，大陸就很緊張，透過施壓等方式想影響公投，即使沒有姚元潮，大陸也會設法透過國際奧會對台灣做出不利的決定，大陸在國際上滲透廣泛，要找到代理人去做這件事一點都不困難。

行政院長賴清德昨表示，大陸一連串作為就是要逼迫台灣接受「一個中國」，但不會成功，打壓只會引起反彈「適得其反」，並使國際間對中國產生戒心；賴揆呼籲各黨團結，捍衛台灣整體利益。

(中國時報)