上半年出生比死亡人數 僅多17人

2018年07月27日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

台灣人口的死亡交叉近在眼前！國發會人口推估報告原預估2021年台灣可能面臨人口死亡交叉，但內政部統計資料顯示，今年上半年出生與死亡人數已十分接近，出生人數只比死亡人數多17人，若下半年出生人數沒有大幅增加，死亡交叉可能在今年底或明年提前來臨。

內政部縣市出生死亡統計顯示，今年1到6月出生和死亡人數接近，出生人數為8萬9830人，死亡人數為8萬9813人，出生人數只比死亡人數多17人。內政部戶政司副司長鄭信偉說，統計數字呈現的是一個事實，但要判斷人口變化，是看一整年數據，由於下半年狀況不明，還無法斷言。

不過，調出去年同期數據，去年上半年出生人數為9萬5076人，死亡人數為8萬6559人，出生比死亡人數多了8517人，與今年差距甚大，若今年下半年出生人數未大幅增加，很難挽回兩條曲線逐漸接近交叉的態勢，今年或明年有可能就是近年來最接近死亡交叉的一年。

內政部近5年統計顯示，2014年出生人數21萬383人，死亡人數為16萬3929人；2015年出生人數為21萬3598人，死亡人數為16萬3858人；2016年出生人數為20萬8440人，死亡人數為17萬2405人；2017年出生人數為19萬3844人，死亡人數為17萬1242人。

(中國時報)