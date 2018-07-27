傅崐萁為陳學聖站台 要火燒北三都

2018年07月27日 04:11 中國時報 賴佑維 、 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

花蓮縣長傅崐萁26日到桃園，為國民黨桃園市長參選人陳學聖造勢。傅表示，距年底縣市長選舉投票日剩4個月，要讓民進黨在北3都「火燒連環船」，也呼籲6都選舉讓國民黨拿下超過3都，否則民進黨將用所有資源力挺蔡英文總統連任。

傅崐萁表示，蔡英文決戰2020年的前哨戰就是2018選戰，如果今年6都國民黨沒有拿下超過3都，可以想見這些被民進黨打下的城市，2020年就會全力用所有的資源拱蔡英文，讓蔡英文再次連任，讓台灣持續受難。

傅崐萁又說，離選舉只剩4個月，要讓北3都的民進黨「火燒連環船」，讓陳學聖扶搖直上，團結在野的氣勢。他說，只要有時間、有機會，將請假到桃園，過去也有9年執政的經驗，可以分享給陳學聖，造福桃園人民。

陳學聖則批評桃園市升格後，4年來有2400億元增額預算，讓桃園確實有一些小確幸，但桃園應該要有大未來，以航空城為例，民進黨執政4年仍舊空空如也，但選舉快到了，就開始徵收補償，做這種假功夫，大問題是否真正被解決？對於同黨籍前立委楊麗環尚未表態不參選，陳學聖說會慢慢整合。

雖然國民黨營造大團結氛圍，但傅崐萁昨在台上致詞時，有同黨議員在台下耳語說，「傅崐萁在台上的氣勢還比較像參選人，怎麼不是傅崐萁來選？」

桃園市長鄭文燦被媒體詢問是否擔心傅崐萁支持陳學聖，影響自己在桃園的支持度？鄭表示，選戰沒有別的策略，「無招勝有招」，每天的市政工作做好就是他的選舉保證，並強調若臨時要來靠口水戰或抹黑戰贏得選舉，「我覺得也不是很好的事情」。

鄭文燦還說，未來4年的願景要把桃園發展成為好工作、好生活、好夢想、充滿魅力的台灣亮點城市，選舉要把政治教條放一邊，「選民不是用藍綠來選」，是要選好市長，他4年的經營方式是把市民當唯一對話對象，不是用藍綠思考問題，這樣進步也比較快。

(中國時報)