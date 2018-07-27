南市府切割 曾婦自殺與南鐵無關

2018年07月27日 04:11 中國時報 程炳璋 、 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市鐵路地下化工程推動6年多來屢遇抗爭，日前因住在非用地徵收區的曾姓婦人自殺身亡再掀波瀾，反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉2天來飽受批評，網友更在留言串筆戰，數名自稱家屬及遺族者痛斥陳致曉消費死者，也有民眾質疑鐵路地下化後改成平面道路，是否真能減少意外事故。

住在南鐵地下化用地徵收區旁的曾婦，因憂心徵收區拆遷工程會損及自宅，鬱鬱寡歡還自殺身亡，陳致曉25日在臉書指「一位南鐵居民承受不了壓力自殺身亡」，台南市政府火速切割，指曾婦非南鐵地下化工程用地徵收區住戶，也非反對者，26日再公布衛生局訪視員與曾婦遺族對話紀錄，指曾婦自殺與南鐵案無關。

陳致曉在臉書披露曾婦自殺身亡消息後，上千人瀏覽並留言討論，自稱親屬的黃姓網友留言罵「消費死者很好玩嗎？懂喪家的痛嗎？」痛斥陳致曉消費死者。

自稱死者家屬的網友Ebbie Qiu，也不滿網友不斷以曾女為南鐵案自殺下標題，加入網戰說：「我懶得管你們國民黨、民進黨，以一個受害者家屬的身分，我不能抗議？你們都可以抗議政府，我不能抗議消費我親人的人嗎？」Ebbie Qiu表示，硬要扯也只能說死者剛好住在南鐵案區塊附近，「住在附近的人一定會因為這件事情有所擔憂，但會百分百因為此事去選擇死亡嗎？我看見家人的事情被搬上檯面侃侃而談而生氣。」

這位女網友表示，家屬這2天正在做頭七法會，治喪期間不想與網友辯論，希望網友不要多加言語，造成家屬二度傷害。

據了解，家屬曾向檢警提到曾婦生前常念念有詞提及「南鐵案」，但難以斷定自殺動機。

台南鐵路地下化由於遭遇抗爭，進度延宕，儘管拆遷戶照顧住宅已完工，但鐵路地下化工程共分4標，目前除仁德段已動工，正進行的北區、東區協議價購因先前說明會上，每場都有民眾提出質疑和抗議，進度不如預期。

(中國時報)