韓國客來台人次 連跌5個月

2018年07月27日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

觀光局公布今年6月份來台旅客數及成長率統計，相較去年慶祝突破百萬人次，今年韓國旅客已連續5個月下滑，6月來台數6萬4436人次，較去年同期的7萬2031人次下跌10.54％；但台灣赴韓旅客今年6月上衝至10萬3901人次，相較去年同期7萬6659人次，成長了35.54％，台韓已出現觀光逆差。

去年慶百萬 今年翻轉

台、韓互訪人次在2014年首度破百萬，去年韓國旅客來台人次更首度破百萬，為105萬4708人次，台灣赴韓旅客去年88萬8526人次，雙方互訪人次近200萬。儘管今年1月韓客來台人次比去年同期增加15.37％，但自2月花蓮地震後就一路下滑，2月份較去年同期下滑2.41％、3月減少9.84％、4月下滑21％、5月減少3.95％，6月的跌幅更擴大至10.54％。

政府沒作為 最慘一年

協和旅行社執行董事連郁卿認為，暑假天氣太炎熱，台灣本來就不是避暑的地方，加上國內景點沒更新，回頭率不佳，和大環境不景氣也有關係。他強調，9月如果還拉不起來，政府也拿不出辦法的話，今年就會是最慘的一年，旅遊業者只能自立自強。

主要接待韓客團的台灣入境旅遊協會理事長王全玉表示，韓國旅客最喜愛的旅遊縣市為台北和花蓮，但今年2月花蓮地震後，政府沒有大力宣傳行銷震後復甦景象，韓國人當然不敢來。

他以2003年SARS為例，當年台灣觀光業重挫，不過旅遊業者和政府一起到國外行銷，強調疫區僅限部分縣市，成功將國外旅客帶進來。

觀光局指出，韓國今年景氣保守，減少旅遊次數，即使出遊也會謹慎評估精打細算，現已著手規畫新的團客商品，旅遊包裝注重加強文化宗教，並鎖定曾來台約30萬人次的韓國中高齡客層，並引導至中南部旅遊。去年台韓雙方互訪人次近200萬，今年要力拚超過200萬人次。

(中國時報)