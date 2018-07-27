擘畫城市 許台中一個未來

台中市議會「107年度地方治理論壇」第2場「再造台中市繁華榮景」，26日在台中世貿中心登場，東海大學行政管理暨政策學系教授柯義龍（左起）、台中市議員江肇國、逢甲大學公共事務與社會創新研究所教授徐偉傑、台中市議員陳成添、台中市議員鄭功進、華梵大學人文教育研究中心教授張壯熙等提出精闢見解。（沈揮勝攝）

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中國時報
／台中報導

台中市去年躍升全台第2大城市，為擘畫都市未來完善發展，台中市議會26日首度舉辦「地方治理系列論壇」，聚焦探討「共創台中市美好生活」和「再造台中市繁華榮景」，市議員和學者專家齊聚一堂，從多元面向構築台中市未來藍圖，獲得與會市民熱烈迴響。

台中市議會祕書長張世禎代替議長林士昌出席時指出，地方治理論壇的主題非常廣泛，不僅有人民最關心的話題，還討論都市發展、教育、觀光、社福等攸關台中市未來發展的議題，對議會而言，跳脫過去被動監督政府，改為主動提出各種願景，許台中一個未來。

張世禎表示，台中市議會領先各直轄市舉辦一系列「地方治理論壇」，這是個新開始，市議會為台灣做示範，就是地方公共事務可進行產、官、學理性對話，不是只有惡性鬥爭，台中市議會將為全台示範一個拋開藍綠惡鬥，只有理性對話的模範議會。

市議會特別邀請清新飯店總經理張偉林專題演講「共好、共享、共榮！台中美好的未來！」他以中部在地企業角度剖析，強調台數科集團除經營有線電視，還建構生態球場、清新飯店等。有線電視雖面對OTT的衝擊，因網路品質好、綿密度高，目前涵蓋從桃園到台南，不斷創新科技、迎接未來。

地方治理論壇上午場邀中興大學行銷系教授曹修源、國家政策與公共事務研究所教授潘競恒，東海大學行政管理暨政策系教授史美強，和市議員李中、邱素貞、何敏誠等，就「共創台中市美好生活」專題論述，從大數據及SWOT分析和在地觀點探討，美好生活是大家追求的願景。

下午場則邀東海大學行政管理暨政策系教授柯義龍、逢甲大學公共事務與社會創新研究所教授徐偉傑、華梵大學人文教育研究中心教授張壯熙，和市議員江肇國、陳成添、鄭功進等，就「再造台中市繁華榮景」進行對話。

參與論壇學者及民代總結強調，不同時代要有不一樣的繁榮方式，消費型態已轉變網路購物時代，民眾要用新觀念看待新事情，多聽年輕人意見、尋找新繁榮契機；台中市有深厚文化底蘊，透過中彰投及雲林等鄰近縣市跨域治理、政府與民間合作、文化再生及交通建設等，可再造繁榮機會。

(中國時報)

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