假觀光真打工 東南亞來客數虛胖

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中國時報
／台北報導

交通部觀光局統計，今年6月菲律賓來台人次比去年同期大增61.43％，第二名是越南，成長28.67％，泰國、印尼及馬來西亞等東南亞國家也都正成長。旅遊業者表示，東南亞旅客來台消費力低外，更常傳出非法打工，觀光局不要只看數字，免簽證國家也要把經濟能力納入考量。

根據外交部規定，菲律賓、泰國國民來台至明年7月都免簽證，菲國免簽14天、泰國30天；越南、印尼則是有條件免簽，只要持我國過去10年內簽證（不含勞工簽證），且無違常紀錄者，即可停留30天。

但實情是，東南亞國家旅客不一定都來台旅遊，為了賺錢，到處非法打工，之前即傳出在中南部地區採摘水果充當臨時工，更甚者從事非法性交易，日前就有業者疑似以觀光名義，引進泰國籍女子提供性服務，遇警臨檢時直接秀出護照，自稱「來台觀光」規避查緝。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，按觀光局統計，東南亞國家旅客來台停留夜數約8.1天(比陸客的7.33天還長)，但實際團體行程只有4到5天，時常聽說跟團來台後，第2天人就不見，很有可能是跑去非法打工。

旅行業品保協會委員連郁卿表示，政府推動新南向免簽，卻吸引非法打工人力，一下飛機就「上工」，政府開放免簽，應先檢視該國經濟能力是否能支付台灣旅遊消費，並爭取高端、素質好的旅客，才能有效促進台灣觀光。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁指出，觀光局近年關注來台旅客是否突破1000萬人次，太過於美化數字。雖然旅遊業者樂見人數成長，但多是自由行，加上非法打工，1天消費不到1000元，反倒是打工1個月，賺到錢就走人，空有來台人數成長，業者根本感受不到觀光市場回溫。

(中國時報)

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