社福團體指羅騰園應立案 受監督

2018年07月27日 04:11 中國時報 潘建志 、李宜秦／屏東、台北報導 、李宜秦／屏東、台北報導

屏東市公勇路拆遷案引發的蔣月惠風暴暫告一段落，屏東縣政府26日發出新聞稿指出，羅騰園殘障服務協會屬運作不良人民團體，也未依法收容身心障礙者，將監督羅騰園直到完成合法機構立案為止。有網友直指縣府此舉是「秋後算帳」，但也有網友認為本來就該合法化。

其他相關社福協會則強調「立案是最低標準」，行善的前提是合法，身為議員的蔣月惠不該知法犯法，要求她立刻為機構立案，政府才可對其監督管理。

縣府指出，羅騰園肢體殘障服務協會2012年成立，是立案的人民團體，但成立至今均未依規定將開會資料及財務報表送交主管機關備查，且理監事任期屆滿後也未改選，屬於運作不良人民團體，限期未改善將依法解散。

台灣社會福利總盟祕書長孫一信說，蔣月惠的「多元彈性說」，讓相關團體擔心可能會出現群起效應，就算議員有愛心、服務品質好，不代表不用接受公評。

蔣月惠則表示，她從所謂的「合法體制」走出來，就是因為有太多限制，讓該收容的人無法被收容，她才會選擇走到體制外。羅騰園過去曾被解散過一次，若縣府再次介入，目前11名收容人就只能留下6人，其他交由縣府安置。

蔣月惠強調，這次捐款超過1000萬元，數目龐大，協會人手不足，還需要時間整理。這次捐款將用於社區急難救助金及弱勢家庭小朋友早期治療及教育費用，部分會用於改善羅騰園環境。

(中國時報)