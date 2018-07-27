反覆遭性虐兒童達3成5 增生自殺企圖

2018年07月27日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

衛福部統計，過去10年間，台灣每天約發生5.3件兒童性虐待，國內最新研究發現，高達3成5兒童性虐待案件為反覆性虐待。一名9歲女童，日前被媽媽發現陰道有分泌物，檢查更發現罹患菜花、處女膜撕裂傷，急診就醫才得知，近1年來女童被爸爸酒後性侵多次。

醫師表示，反覆性虐待將致兒童身心嚴重創傷，自殺企圖更比非反覆者高出2倍。

長庚醫院分析2001年至2010年間，赴兒童急診的18歲以下、遭受性虐待的兒少，發現這91個孩子的年齡平均落在13歲，其中，高達32人（占35.2％）受過一次以上的反覆性虐待，37.5％的孩子有程度不等的身心障礙。

在反覆受性虐待事件中，75％的施虐者是親人或熟人，83.3％的施虐地點多在家中或熟悉的地方，31.4％事件是在性虐發生1星期以上才通報。

研究也顯示，與無反覆性受虐的兒童相比，反覆性受虐兒童罹患的急性精神問題比例高達59.4％、企圖自殺比例達28.1％、需要使用抗精神病藥物治療的比例達21.9％，其中，37.5％受虐童本身有語言遲緩、癲癇等身障問題。

收治病例的林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師胡美華表示，該名女童最後經社會局安置，才遠離爸爸的侵犯。她提醒家長若發現孩童出現失眠、焦慮、課業退步，或是下體疼痛、陰道出現異常分泌物，甚至有自我傷害意圖，應了解孩童有無受到性虐待，並盡速就醫。

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(中國時報)