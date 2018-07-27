全力對付陸 美歐貿易暫休兵

美國總統川普7月25日在白宮橢圓形辦公室會見歐盟執委會主席容克（Jean-Claude） 。（美聯社）

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中國時報
／綜合外電報導

美歐貿易戰暫告休兵！美國總統川普與歐盟執委會主席容克（Jean-Claude）周三會後宣布，將致力消除多項工業產品關稅與貿易壁壘，並聯手改革世界貿易組織（WTO）規定。外界認為，美方之所以在歐美貿易戰上停火，是為了把火力集中對付中國大陸。

消除貿易壁壘 啟動談判

兩人在會後記者會上聲稱，美國與歐盟關係已進入一個「新階段」。川普表示，他與容克已同意針對消除關稅與降低和工業產品相關的貿易壁壘啟動談判，他說「這對自由與公平貿易是一大勝利」。容克強調只要談判還在進行，雙方將不會增設新關稅。稍後美財長接受CNBC訪問證實，華府不會對歐洲車加徵關稅。

另，雙方達成的協議重點還包括：將在安全與能源方面增強彼此合作、歐盟將向美國擴大購買液化天然氣（LNG）與黃豆。兩者還將就降低工業品關稅啟動談判，並針對各項產品標準進行討論，以及放寬雙方在化學、製藥與醫療產品等的貿易規定。

擴大交易黃豆 改革WTO

歐美還同意聯手改革WTO規定，並解決智財權竊取、強制技術轉讓、工業補貼、產能過剩與國營企業的不當行為。雖然川普與容克並無明指中國大陸，但這些議題都是美國與歐盟對大陸的最大抱怨。

不過外界也質疑，由於這次歐美協商，並未就完成談判訂定明確時間表，這也意味貿易戰能停火多久將成為一大未知數。特別川普在過去談判常有出爾反爾紀錄，如稍早陸美貿易談判的共識不復存在，就是其中一例。

雙方協議 須獲28國認可

對歐盟而言，它所面臨的艱峻任務將是該協議必須取得28個成員國的共識，其中包括對貿易優先事項看法歧異的法國與德國。

外界認為，美國這次決定選擇在歐美貿易戰上休戰，主要是要把所有火力集中在與大陸的貿易戰，因為川普與其幕僚一致認同，中國大陸才是他們最想解決的貿易優先對象。

(中國時報)

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