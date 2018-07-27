瑞銀：陸美貿易戰衝擊被低估

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中國時報
／台北報導

陸美貿易摩擦僵持不下，瑞士銀行發布最新研究報告，認為美國總統川普可能繼續揮舞關稅大棒，而不會因大陸反制退縮，市場低估眼前貿易戰風險，現在是「風雨前的寧靜」，全球經濟受衝擊程度恐比想像更大。

根據瑞銀最新報告，點出川普在貿易方面不再只停留於口水戰，開始採取實際行動，但若全面加徵關稅，將不可避免地破壞供應鏈，現階段只看到第一輪影響，投資者還沒有考慮到更嚴重的第二波影響，顯然低估。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele指出，第二波影響的可能性包括供應鏈受到干擾、企業減少招聘、投資下降以及貿易衝突進一步升級等，加上美國選民對於川普打貿易戰似乎反應正面，川普政府很可能繼續揮舞關稅大棒，而不會因大陸的任何說辭而退縮。

Mark Haefele表示，對世界上大多數國家而言，貿易戰都是非理性的，尤其是對於被迫應戰的國家，除美國對來自於大陸4500億美元商品加徵關稅可能成真，若再對3500億美元的進口汽車和零組件提高關稅，局勢更加混亂。

Mark Haefele表示，近期全球股市走強的背後，其實沒有考慮到關稅導致、日益加大的第二波風險，但從新加坡7月份的非石油出口成長放緩，可能從側面反映出兩國貿易放緩，且不確定性已經開始影響企業招聘和投資決策，代表貿易摩擦正在發酵當中。

Mark Haefele提醒，大陸可能採取非關稅措施來報復美國，除了人民幣貶值或拋售美國國債的措施以外、延緩向美國交付關鍵部件，還可能增加美國公司需要應對的繁文縟節，將對經濟成長和企業利潤造成更大負面影響。

(中國時報)

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