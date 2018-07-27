陸不放行 高通併購恩智浦破局

由於大陸不放行，高通併購荷蘭恩智浦半導體公司確定破局，高通也淪為美陸貿易戰中，美國企業首批受害者。圖為今年5月份，高通在大陸貴州省貴陽市的數博會展位。 （路透）

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中國時報
／綜合外電報導

美國晶片巨頭高通(Qualcomm)斥資440億美元收購荷蘭恩智浦半導體公司的交易於台北時間26日中午到期，北京監管部門未在期限前放行，這個被喻為科技史上最大併購案也宣告破局。依規定，高通還須支付恩智浦20億美元分手費，這也讓高通淪為美陸貿易戰中首批受害的美國企業。

全球最大手機晶片製造商高通執行長莫倫科夫25日在法說會表示，終止收購是「不得不做的決定」，因為公司認為「當前地緣政治環境短期不可能改變」。

協議終止後，為安撫投資人，高通宣布將買回300億美元的庫藏股，加上新出爐的上季財報獲利遠高於市場預期，高通股價周四早盤跳空大漲逾7％，來到63.65美元。

據了解，在交易大限最後一刻，美國政府甚至出動2位部長遊說，美國財長穆努欽致電大陸副總理劉鶴，商務部長羅斯則打電話給大陸駐美大使崔天凱，出面替高通進行遊說，但顯然要求未為中方採納。

大陸商務部昨日強調，高通案事涉反壟斷，與陸美貿易摩擦無關。根據高通與恩智浦今年4月新簽的協議，若交易案告吹，前者需支付後者20億美元的終止費，等於高通沒買成還得平白多出一筆龐大的支出。

高通在2016年10月宣布要收購恩智浦，在智慧型手機晶片日趨成熟之際，高通看好車用晶片潛力，打算以迎娶恩智浦拓展全球半導體事業版圖。這起併購案，需要9個市場的反壟斷機構批准，如今僅大陸監管機構不批覆，表示已經否決這項併購案，被視為間接報復川普對大陸輸美產品加徵關稅的舉動。

曾擔任國際貨幣基金(IMF)中國專家的康乃爾大學經濟學家普拉薩指出：「這已不僅是貿易戰，而是升高為陸美兩國的經濟衝突，此案告吹代表陸方將採取一切可能的手段與美方對抗。」

(中國時報)

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