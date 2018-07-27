台積電、高通 奪土洋專利王

2018年07月27日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

經濟部智慧財產局公布今年上半年智慧財產權趨勢，第2季發明專利部分，台積電以248件專利申請奪回本土企業冠軍，高通則以單季250件、較去年同期成長1倍之多，拿下外國企業冠軍。另外在商標註冊方面，上半年大陸就申請了2742件，比去年同期增加38％，傲視群雄，其中以電子產品類商標最多。

智財局表示，發明專利部分本國人申請量連續7季成長，企業、大專院校申請量分別是台積電和交大居冠。台積電近年申請專利動作積極，2016年、2017年皆打敗鴻海，連續拿下年度本土專利申請王。

對於鴻海專利申請量今年第二季遽減5成，是否與旗下智慧製造子公司工業富聯（FII）為獲得智慧製造獨角獸之姿在陸掛牌上市有關，引人關注。不過智財局官員說，應與鴻海重視專利貨幣化有關。

外國企業則是高通用驚人漲勢拿下專利申請量冠軍，單季申請250件，年增率達到105％，上半年累積585件，更比去年同期的266件成長120％。另外，陸企阿里巴巴則穩居土洋排名第二位。

商標註冊方面，據統計，本國人上半年申請近3萬件，較去年同期微減0.5％；外企則大增18％，其中又以大陸件數最多，半年申請註冊2742個商標，年成長達32%，顯示陸企布局台灣市場也相當積極，前3名分別為消費性電子商品、企業管理服務及廣告服務、影視娛樂等；第4名則是包括電腦軟硬體的技術性研究開發；第5名則是服飾品牌類別。

(中國時報)