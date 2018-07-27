昇恆昌公益營 關懷不山不市學童

2018年07月27日 04:11 中國時報 楊宗灝 ／桃園報導 ／桃園報導

昇恆昌及所屬江許笋文教基金會，連續3年舉辦「光譜計畫」觀光公益營，今年與平鎮區東安國中合作，由獲得提案冠軍的銘傳大學觀光系帶領60位學子，體驗環保、文化等課程，展現回饋社會的企業責任。

連續舉辦3年的光譜計畫，針對「不山不市」及缺乏資源的地區展開關懷，主軸涵蓋國際觀光、地方特色連結、學生需求及公益關懷等元素，並由大專院校同學提案，今年3月啟動計畫後，主辦單位共收到30多組企畫內容，最後由銘傳大學觀光系蟬聯冠軍。

觀光公益營於7月24日到7月27日展開，主辦單位特別與桃園市政府教育局、觀旅局及青年事務局合作，邀請平鎮區東安國中60位學子參加。

主辦單位表示，東安國中距離中壢火車站車程至少40分鐘，是典型缺乏資源關懷的學區。加上來自新住民、原住民、隔代教養子女比例較高，全校約有1／3同學都需要政府補助營養午餐。

本次參加光譜計畫的同學們，大部分因家庭因素幾乎從無參加過營隊經驗，銘傳大學觀光系特別設計了實境解謎、雲南泰緬文化學習、環境保育及專業課程，並安排新住民講師進行生命教育，藉此養成同學們團隊合作精神，及國際文化禮儀。

多位昇恆昌的志工講師也利用休假時間準備教材，讓同學們接觸彩妝造型穿搭、餐飲烹飪等專業課程。東安國中校長黃寒楨也陪著孩子們一同體驗，走訪張老旺國旗屋時，聽張爺爺敘述紀念軍旅生涯與父親團聚的大時代故事，不但讓孩子們有機會接觸有歷史故事的長者，無形中也提升同學學習動力。

造訪忠貞市場時，同學們也進一步認識當年這裡住了許多滇緬官兵，讓在地菜餚融合滇緬泰風格，連市場都有許多雲南特殊食材、藥材。走訪當地台灣少數歷史悠久的清真寺，也讓學員們認識北部回教信仰中心。學習如何將在地資源轉化為觀光資產，讓學員們大開眼界。

(中國時報)