巴基斯坦變天 反對黨宣布勝選

2018年07月27日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

巴基斯坦前板球明星伊姆蘭汗，與第一任妻子英國社交名媛珍美瑪合照。伊姆蘭汗為花花公子，梅開三度。（摘自YouTube）

伊姆蘭汗小檔案

巴基斯坦25日舉行下議院「國民議會」和各省議會選舉，根據26日開票結果，「板球王子」伊姆蘭汗領導的第三勢力政黨明顯領先，伊姆蘭汗已經宣布勝選，可望主政成為新總理，他並表達願意修補和印度關係，如果印度跨出和解的一步，巴基斯坦願意向前兩步。但目前入獄服刑的前總理夏立夫領導的原執政黨，則指控開票舞弊，聲稱拒絕承認選舉結果。

印巴爭議 拋出橄欖枝

巴國十多家電視台根據尚未開完票的官方結果預測，伊姆蘭汗領導的「正義運動黨」（PTI），可望在國民議會的272個普選議席中拿到多達120席。至於夏立夫領導的「穆斯林聯盟夏立夫派」（PML-N），只會拿到61席。由前總理班娜姬．布托之子領導的「人民黨」（PPP），則在42個選區領先。

伊姆蘭汗透過實況轉播宣布勝選，矢言掃除「像癌症吞噬我國」的貪腐歪風，他還保證要與巴國一度的盟友美國維持「互惠」關係，並對宿敵印度拋出橄欖枝，表示印巴應解決有關克什米爾的爭議。

執政黨指控 開票舞弊

巴國民議會現有342個席位，272席由普選產生，在普選議席中取得過半數即137席以上，才有資格組建政府。儘管伊姆蘭汗的PTI似仍無法取得過半數席次，但要找到小黨及無黨派合組聯合政府，應該不會有問題。

由於這次大選充斥舞弊傳聞，開票過程又一再延遲，原執政黨PML-N的黨魁沙巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）已表示，拒絕承認開票結果。沙巴茲為前總理納瓦茲．夏立夫的弟弟。去年8月，夏立夫總理被揭發在英國擁有「不當地產」，在受到法院調查後被迫辭職，結束了自己的第三屆任期。

板球王子 風流韻事多

現年65歲的伊姆蘭汗曾任巴基斯坦板球國家隊隊長，帶領國家隊贏得1992年的世界盃。他外型英俊，風流韻事不斷，梅開三度。英國社交名媛出身的伊姆蘭汗第一任妻子珍美瑪（Jemima Goldsmith）26日推文恭喜說：「我兒們的父親是下任總理」，並提醒伊姆蘭汗別忘了當年轉戰政壇的初衷。

此次大選結果為巴基斯坦71年歷史上，第二次文人政權移轉。巴國軍方已於2007年將國家政權交予民選政府，但仍在政局中擁有強大的影響力。夏立夫陣營便指控軍方操縱這次選舉，甚至質疑伊姆蘭汗與軍方結盟。

(中國時報)