大馬選舉效應重演 陸巴關係受影響

2018年07月27日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

巴基斯坦前板球明星伊姆蘭汗一旦主政，如何面對巨大的外債壓力，將是一大挑戰。巴國負債過重，民間認為與大陸主導的「中巴經濟走廊」（CPEC）投資及貸款有關，因此對這項計畫的質疑聲浪也越來越高，而隨著巴國政壇變天，可能讓陸巴關係增添新的不確定因素。

「中巴經濟走廊」為「一帶一路」的重點項目，大陸已對此計畫投資逾460億美元，而巴基斯坦外債居高不下，政府又不得不向陸方尋求更多緊急貸款。許多巴人認為，這導致巴國背負了巨大外債，本土企業由於大陸公司和低價商品的湧入也遭受重擊，在招標過程中亦處於弱勢，並懷疑決策者有可能收受賄賂。

伊姆蘭汗雖然在競選期間多次提到大陸，甚至說掌權後要學習大陸經濟模式，讓巴國經歷像大陸那樣讓數億人口脫貧的巨變，不過伊姆蘭汗也曾表示，希望「中巴經濟走廊」計畫更加透明。

大陸與巴國原執政黨「穆斯林聯盟」，特別是前總理夏立夫的關係一直很融洽。夏立夫注重經濟，重視與商界發展關係，他在2013年和2016年兩次訪陸，獲得大陸領導人的大力支持。北京對於伊姆蘭汗則沒有明朗的態度。

陸方大力投資巴基斯坦的基建計畫，令巴國越來越靠向大陸。分析人士普遍認為，儘管「中巴經濟走廊」開始出現異議，但巴基斯坦無論誰上台，都不會大幅調整與大陸的關係。一大原因是，巴基斯坦在國際社會中相當孤立，經濟發展已擺脫不了對大陸的依賴。

此外，巴基斯坦軍方與大陸聯繫密切，民選政府難以動搖軍方的決定性地位。在許多巴人看來，前總理夏立夫辭職、受審、以至於被判刑，就是由於他挑戰軍方權威的結果。相對地，伊姆蘭汗得以脫穎而出，則被認為獲得軍方暗助。甚至有分析家預測，無論誰上台掌權，巴國新政府都將是一個受軍方擺佈的弱政府。

(中國時報)