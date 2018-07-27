涉收賄 日文科省高官接連被逮

2018年07月27日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京26日電 ／東京26日電

日本政府繼經濟省官員竄改公文醜聞曝光後，文部科學省先有前科學技術學術政策局長佐野太讓兒子走後門，擠進東京醫科大學的窄門而被起訴，26日又發生文科省國際統括官（局長級）川端和明涉嫌收賄被逮捕，且行賄的顧問業者竟是同一人！國家公務員接二連三出事，中央省廳的腐敗讓日本民眾啞口無言。

東京地檢特搜部查出，57歲的川端2015年8月至2017年3月被派到宇宙航空研究開發機構（JAXA）擔任理事時，私下提供東京的醫療顧問公司業務上的方便，並多次接受該公司約140萬日圓（約台幣39萬元）的餐飲招待作為回報。

甫因受託收賄罪嫌被逮捕，24日遭起訴的佐野是晚川端一屆進文科省的後輩。他繼川端之後接任總務課長，文科省內部早已傳出兩人與顧問業者交情匪淺。

涉案的醫療顧問公司前董事、47歲的谷口浩司在佐野案中因協助賂賄罪嫌被起訴，26日又因川端案涉嫌行賄被逮捕。文科省相關人士透露，谷口經常來拜訪局長們，有時下班還會一起走。

59歲的佐野受谷口之託，與東京醫科大學接頭，在文科省選定支援事業時，為東京醫科大學開方便之門。佐野開出的條件是，讓今年2月應考的兒子考進東京醫大。該大學理事長、77歲的臼井正彥因而被以行賄罪嫌起訴。

特搜部指出，除了川端接受招待外，佐野也經常被招待到高級酒店、打高爾夫等，佐野兒子今年去菲律賓旅行，該公司也負擔了部份旅費。年輕的文科省職員氣憤地向日媒表示，「真是丟失了國家公務員的意識，是腐敗了吧？」。文科大臣林芳正26日向媒體表示，「對於現任職員被逮捕實感遺憾，文科省將全面協助搜查當局的調查。」對於是否該負起監督不周的責任之提問，他表示，「將努力挽回文科省的信賴，目前重要的是要先好好對應此事態」。

(中國時報)