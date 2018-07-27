等「獵巫」結束 雙普明年再會

2018年07月27日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

第10屆「金磚5國會議」正在南非約翰尼斯堡舉行。俄國總統普丁26日和大陸國家主席習近平場邊會談，共商合作與出席9月的經濟合作論壇。另一方面，美國總統川普或因忌憚「通俄門」調查，要等到明年才會邀請普丁訪美。

克里姆林宮證實，普丁和習近平會討論「所有領域的合作事項」，以及邀請習參加俄國今年9月主辦的「東方經濟合作論壇」。普丁與埃爾多安的會談則聚焦能源計畫，以及推動敘利亞和平進程的合作事項。

本次金磚5國峰會焦點集中在美國總統川普發動貿易戰帶來的威脅。習近平25日出席金磚會議工商論壇致詞，雖然未指明美國，但他強調金磚國家要反對單邊主義與保護主義。他說，全球貿易戰「不會有贏家」。

白宮國家安全顧問波頓25日表示，由於國內「通俄門」調查仍在進行，普丁來訪將延到明年1月以後。 波頓說，「總統認為與普丁的下一次雙邊會議，應該等到『獵巫行動』結束以後再舉行，所以我們決定明年初後再說」。

值得注意的是，波頓說明外交事務的正式聲明，卻使用「獵巫」這個詞彙。川普經常用以形容特別檢察官穆勒領導的「通俄門」調查。更奇怪的是，白宮不知根據何種理由認為通俄調查將在明年結束，況且穆勒團隊從未表示這項調查何時終止。

《南華早報》引據上海國際問題研究院俄羅斯研究中心主任李新指出，在這場試圖贏得普丁友誼的競賽中，習近平把川普遠遠拋在後面。大陸和俄國之間存在務實的戰略需求，而川普儘管力圖和普丁打好關係，「但大家都知道他隨時會改變主意」。

(中國時報)