勇警斃悍賊 二審仍判無罪

張景義開槍擊斃拒捕的嫌犯，二審仍判無罪，他開心表示「這是遲到5年的正義」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

北市萬華分局員警張景義，5年前將偷竊、拒捕且開車在西門町衝撞的黎姓男子擊斃，一審將張員判無罪，但檢方對張男開槍相對位置有質疑提起上訴，高院認為客觀事實可佐證張男有用警槍的急迫性及必要性，沒有過失，仍判他無罪。

「以後還是會開槍」

張昨到庭聆判，得知判決結果泛淚表示，他無罪，很開心，「這是遲到5年的正義」。他說，很高興高院再度判他無罪，並強調再遇到類似情況，他還是會開槍，因為他是執法人員，要保障民眾生命安全，當時的狀況，依他的從警經驗就是非常危急，即使又再上訴又再開庭，他的說法和做法也不會改變。

檢方指控，2013年8月13日晚間，中和警方攔檢涉及竊盜案的黎男，黎拒絕受檢反而衝撞員警，一路逃逸到西門町，張員見狀加入圍捕，並掏槍喝令「停車、下車」，黎不肯就範，還在人潮間橫衝直撞，張朝車輪連開2槍，但子彈意外貫穿擋風玻璃擊中黎嫌腹腔不治。

高院認合理使用警械

北檢認為張男開槍當下未達急迫性，認定涉有過失責任，將張起訴，引發爭議；北院審理後認為，黎是被追捕的準現行犯，經張員攔停不停，黎又在有許多路人的人行道上疾駛，當時情況急迫、刻不容緩，張男沒有過失，判他無罪。

檢方上訴主張，張是在黎男倒車時開槍射擊，而非張男所辯稱是在黎駕車衝撞警方時開槍。高院審理後認為，張縱使是在黎男倒車途中開槍，依客觀事實佐證，張的用槍行為仍符合警械使用條例相關規範，屬合理使用。

高院指出，張員使用警槍已注意勿傷及致命部位，並未逾越必要程度，難認有過失，檢察官上訴意旨無從憑為不利於張男的認定，駁回上訴。依刑事妥速審判法，張員一、二審都獲判無罪，檢方若要上訴，須受嚴格限制，否則張員將無罪定讞。

(中國時報)

檢不挺警 誰還敢認真執法

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