檢不挺警 誰還敢認真執法

2018年07月27日 04:11 中國時報 林偉信

員警在鬧區看到街道駕車衝撞且拒捕的竊賊，依照警械使用條例規定開槍射擊卻遭起訴，獲判無罪後又被檢方提上訴，漫長的司法訴訟與不公平對待，嚴重打擊警方士氣，萬華分局員警張景義案，已經法院兩度認證員警用槍合法，檢察官應挺警察，不該為了上訴而上訴，反賠上司法信譽。

為有效嚇阻犯罪並保障警察執勤及民眾安全，警政署訂有相關規定，訓練員警使用槍械的時機及射擊要領，所以有必要鼓勵員警大膽用槍。

司法以高標準來嚴格要求員警用槍，引來許多爭議與批評，但員警使用殺傷力強大的槍械，基於人權保障，司法會放大檢視，為了符合用槍的比例原則，員警有必要透過嚴格訓練，避免犯錯受刑事處罰或民事求償。

張景義被訴業務過失致死罪，台北地院法官審查急迫性、必要程度後，認為員警要阻止企圖在鬧區開車衝撞的犯嫌，避免無辜民眾受到波及，有效嚇阻犯罪行為，張景義選擇使用警槍有急迫性，且是基於公共安全的保障。

不料，檢方卻為了釐清開槍相對位置與時間提起上訴，對員警而言，在長期受檢察官指揮辦案下，檢方是警察最佳的盟友，但在法院獲判無罪後，檢察官非但不予支持，反而再補上一刀，提上訴請求撤銷無罪判決，對員警情何以堪。

如果檢察官認為，張景義用槍確實有不當，應提出科學證據及符合經驗法則的論理佐證，否則只是針對枝節細微與案件爭點無涉的部分，為了上訴而上訴，無異浪費司法資源，更讓認真執勤的員警陷入訴訟困境，無法獲得真正的正義。

(中國時報)