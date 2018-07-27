桃園民宅火警 4命危2傷

2018年07月27日 04:11 中國時報 葉臻 、 甘嘉雯 、 楊宗灝 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市龜山區萬壽路2段26日深夜近11時發生機車行火警並有人受困，大量報案電話湧進消防局，火勢不到半小時撲滅，警消救出4人，但到院前已沒有生命跡象，另有2人輕重傷。警消調查，這家人為祖孫三代，起火原因及損失仍待進一步調查。

4層樓建築 1樓機車行

這棟起火公寓位在龜山區，1樓為機車行，晚間10點52分，消防局獲報發生公寓大火，當時得知屋內疑似有6人受困。消防人員抵達現場後灌水搶救，以雲梯車救出2名輕傷患者，分別為機車行老闆、71歲劉姓老翁及11歲黃姓男童。

搜救人員陸續從3樓屋內搶救出其他4人，包括7歲詹姓男童、40歲劉姓男子、60歲莊姓婦人及4歲許姓女童，但4人皆沒有生命跡象，經緊急分送敏盛、聖保祿、台北榮民醫院桃園分院搶救後，其中，詹姓男童及許姓女童恢復呼吸及心跳。

據了解，該棟為3樓公寓，頂樓則是鐵皮加蓋。71歲劉姓老翁是1樓機車行的負責人，因孫子放暑假回阿公家度假，沒想到卻遭遇火劫。鄰居說，3個孫子是來這邊過暑假，與阿公阿嬤的感情相當好，沒想到竟遇到這場意外，至於是否還有人受困，消防人員持續搜救。

祖孫三代同住 漏夜搜救

公寓附近檳榔攤表示，火警發生時，第一時間趕緊報警，等救護車到時，濃煙夾著火勢非常猛烈。由於公寓1樓的機車行燒得最嚴重，是否為起火點，以及詳細起火原因，刻由警消漏夜釐清。

(中國時報)