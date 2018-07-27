合庫劫匪欲逃大陸 徐國勇攪局

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中國時報
／綜合報導

台中沙鹿合作金庫20日發生持槍搶案，警方26日清晨在屏東逮捕44歲歐姓搶匪，歐疑因投資股票、操作地下期貨負債千萬才鋌而走險，得手後原計畫從小港機場搭機逃往大陸，卻遇內政部長徐國勇視察機場，維安升級，轉往屏東友人住處藏匿，警方趁他外出買早餐時逮人，並起出1把輕型衝鋒槍及贓款21萬多元。

警方調查，歐嫌是台中梧棲人，父親是當地地主，家中經濟狀況不錯，但他不務正業還背下殺人、公共危險等前科，最近疑投資股票、地下期指負債，起意搶劫銀行償債。

本月20日上午，歐嫌頭戴安全帽、持槍快走走進沙鹿合庫，先朝天花板開槍，翻入櫃台內搶得121萬元現金後騎車逃逸。警方查出，歐男行搶後先償還部分債務，借宿友人家一晚，再拜託友人載他到台中火車站，隨即搭乘火車南下高雄。

歐原本要到小港機場搭機逃往大陸，卻因當天內政部長徐國勇南下視察機場，維安升級，他誤以為警方前來追緝，連忙改搭捷運投靠另名友人。

在高雄住2天後，歐透過臉書連絡教過他圍棋的謝男，前往屏東長治透天厝藏匿，肚子餓時才騎腳踏車到附近用餐。警方26日凌晨掌握歐嫌行蹤後，火速南下布署埋伏，於上午趁歐出門買早餐時逮人。

目睹警方逮人過程的早餐店老闆娘直說：「真的嚇死了，等等要去收驚！」警方也通知謝姓屋主到案，謝稱與歐嫌在台中認識，並無深交，以為歐是單純南下訪友才出借閒置的透天厝。歐嫌則供稱，得手後即將部分現金拿去償債，警訊後，依強盜、槍砲等罪嫌將歐男送辦。

(中國時報)

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