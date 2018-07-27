無良叔侄領養轉賣 20流浪狗成香肉

邱姓叔侄涉嫌受雇莊姓男子捕捉、領養流浪犬，再交越南籍移工宰殺食用，黑狗項圈的綠尼龍繩成了鐵證。（陳慶居翻攝）

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中國時報
、何冠嫻／苗栗報導

邱姓叔侄今年3月間被愛狗人士檢舉，設陷阱以鋼索套頭、套腳方式捕捉流浪狗，因涉虐狗各被裁罰3萬元；檢警深入調查又發現，這對惡叔侄除受雇莊姓男子捕捉流浪犬外，還假藉愛心在竹苗地區領養犬隻後，以每隻300元賣給莊男後，再轉交越南籍移工宰殺烹食，警方昨依違反動物保護法函送法辦。

陳姓愛狗女士3月發現苗縣苑裡海邊流浪犬之家，有數隻毛小孩相繼失蹤，懷疑被人設陷阱抓走，警方獲報後追查，查獲68歲與44歲的邱姓叔侄以及幕後的莊姓男子，2人坦承捕捉及虐狗，苗栗縣動物保護防疫所各裁罰3萬元，但款項迄未繳清，還在申請分期付款。

由於2人無法交代犬隻流向，雖有情資指狗兒慘遭販賣宰殺，卻苦無證據，警方與動防所成立護犬專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，經擴大調閱苗栗及鄰近縣市收容所的領養資料後，赫然發現邱姓叔侄今年1至3月間，以個別名義分別從苗栗縣、新竹縣市收容所，先後領養20隻被收容的流浪狗，才進而揭發這起慘忍屠狗事件。

專案人員掌握領養資料後，調閱比對邱姓叔侄車輛影像及行車軌跡，鎖定台中大甲區70歲莊姓男子與1名越南移工涉嫌重大，經前往搜索，當場查扣殘缺犬隻身軀、毛髮及染血容器等，並經DNA比對確認為犬隻無誤。

檢警更在散發惡臭的廢棄物堆，尋獲項圈、陷阱及捕捉器具，其中1截綠色尼龍繩，經比對與這對叔侄從苗栗收容所領養的1隻黑狗項圈綠色尼龍繩吻合，成為破案關鍵和鐵證。

邱姓叔侄坦承受雇莊男，將捉來及領養的狗賣給莊男，莊男再交給越南移工宰殺，但莊否認，檢警懷疑狗兒恐已全下肚，刻擴大追查。

(中國時報)

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