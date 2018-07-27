拚績效偽造文書 4警列被告

2018年07月27日 04:11 中國時報 葉書宏 、 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

警政署3月間針對詐騙集團車手實施「斬手專案」，新北市警察局海山、新莊、永和、中和、蘆洲及三峽等6個分局卻傳出官警疑偽造文書，方便迅速聲請拘票逮捕嫌犯，新北地檢署26日傳喚包括海山警分局長王順益在內共23名官警，其中4人改列被告，訊後全數請回。全案朝偽造文書、妨害自由罪偵辦。

海山警分局長王順益獲檢方請回時表示，他是以「證人」身分說明整個公文流程，基於偵查不公開，其餘部分不便說明，但檢方大動作約談行動，震憾警界。

新北市警察局今年3月配合警政署執行為期4天、查察詐欺集團的「斬手專案」，新北地檢署檢察官事後清查案件發現聲請書有異，深入調查發現海山、新莊、永和、中和、蘆洲及三峽等6個警分局在聲請拘票時，出現事後修改發文日期、倒填日期、發文文號與通知書不符、文號並未登記在發文紀錄等情形。

檢方懷疑官警為求取得約談到案積分1分、拘提到案5分的績效，未落實通知書送達程序即聲請拘提，除有嚴重行政瑕疵，恐涉及偽造文書等，昨動員6名檢察官前往各分局傳喚涉案官警。

檢方表示，據現有情形來看，部分警方公文書行政疏失情況嚴重，為求辦案績效確有便宜行事，而警方若為爭取時效取得拘票，除可報請檢方指揮，也可依刑事訴訟法76條規定逕行拘提，為取得拘票出此下策相當不智。

檢方說，遭逮的詐欺犯即使在聲請拘提公文書程序上有瑕疵，但犯罪證據相當明確，應不致影響審判效力。

遭傳喚的23名官警，最高階為海山警分局長王順益，另海山警分局偵查隊魏姓員警、海山所林姓員警及文聖所方姓、蔡姓員警共4員轉列被告，訊後均請回。

新北市刑大大隊長黃建榮表示，會全力配合檢察官釐清案情，警員因公涉案，日後會協助聘請律師，未來將要求基層警員遵守法定程序正義；他強調，車手流竄全台，有時為了及時遏止，警方必須立即採取行動，呼籲法院嚴懲詐騙集團。

(中國時報)