新北兒藝節 藝術很科技

2018年07月27日 04:11 中國時報 葉德正 、宋原彰、許哲瑗／新北報導 、宋原彰、許哲瑗／新北報導

法國絕美的燈光裝置《Les Lumineoles光之鳥》，將在新北市兒童藝術節呈現。（新北市文化局提供）

怪獸島回來了！2018新北市兒童藝術節8月3日至12日登場，今年除大小怪獸回歸，更結合科技與藝術帶來絕美燈光饗宴，請來科技藝術團隊日本teamLab帶來新作《滑梯水果園》、法國絕美燈光裝置《Les Lumine’oles光之鳥》與Compagine des Quidams不具名劇團《FierSa’ Cheval夢幻之馬》登台，是本次活動3大亮點，要嗨翻市民廣場。

滑梯水果園 光影炫

新北市長朱立倫於26日活動記者會上指出，兒童藝術節已成為北台灣最大的兒童活動節慶，自己也是爸爸，孩子年幼時，常懊惱假日無處去，推出系列活動，希望民眾趁暑假，帶孩子出遊共享天倫。

文化局長林寬裕說，本次必看的3大亮點，包括日本《滑梯水果園》、法國光之鳥及夢幻之馬。其中首次來台的《滑梯水果園》，將市府1樓打造成一座大型溜滑梯，透過投影光球，民眾滑過瞬間，會綻放鮮艷花朵，再變化成一顆顆水果，玩樂中還能感受植物生長奧祕，朱立倫與現場小朋友率先體驗，坐著往下溜，不料到終點時轉180度變成頭下腳上，逗得旁人哈哈大笑。

大鳥飛天 海洋環景

同為首度來台的法國絕美燈光裝置光之鳥，將由2隻長達15公尺鳥型裝置，於活動期間在市民廣場定時飛行，絕對吸睛；法國Compagine des Quidams不具名劇團帶來的夢幻之馬，曾在里昂燈光節大獲好評，將讓市民廣場變身為夢幻仙境。

市府1樓科技藝術體驗區，十三行博物館推出的《海洋魔立方》，將展場打造720度海洋立體環景，讓觀眾不須配戴任何裝備，即可體驗深潛海底的世界。

劇場連台 動手體驗

今年兒藝節也匯集紙風車劇團、舞鈴劇場、如果兒童劇團、蘋果兒童劇團、皮皮兒童劇團及新象創作劇場等，總數超過20場演出，8月3日開幕將由紙風車帶來《三國奇遇記》精采演出，更準備1000分開幕禮要送給現場觀眾。

文化局說，市府大廳科技藝術體驗每日下午1點開始，市民廣場演出與體驗活動為每日下午3點起，周邊包括板橋435藝文特區、新板藝廊及府中15也都有活動，詳洽活動官網http://www.newtaipei-summer.tw/。

(中國時報)