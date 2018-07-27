7大博物館 親子DIY

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中國時報
／新北報導

2018新北市兒童藝術節即將登場，新北7大博物館同時推出適合親子共玩的DIY與主題遊戲，讓民眾不用四處奔波，趁兒藝節期間一次把新北博物館看個夠。

新北市文化局指出，鶯歌陶瓷博物館「遇見幸福馬賽克」，現場推出5公尺長、1.5公尺高的雙斜面拼貼牆，與5支高1.4公尺、直徑0.5公尺的造型大花瓶，邀請民眾集體創作。

淡水古蹟博物館則有「紅毛城歷險記」大型彈珠檯，帶領大小朋友認識淡水舊地圖及古老地名；十三行博物館除市府大廳1樓科技體驗外，更在市民廣場設置考古遺址，邀請大小朋友找出埋在裡頭的人骨壓克力拼圖，體驗考古工作的辛勞與樂趣。

林本源園邸帶來「版印」和「魯班鎖」活動，讓大小朋友透過實際操作，親身了解傳統文化的奧妙，也能體會到趣味十足的古代工藝。

坪林茶業博物館安排「茶博館珍奇櫃─打開鍊茶師的神祕多寶格」，結合數位互動科技展出各種鍊茶神器，帶領大家認識古老製茶工藝奧妙；黃金博物館則有「台車採金術」及「生態石牆疊疊樂」，讓民眾透過遊戲認識水金九礦山歷史文化。

還在籌備中的新北市立美術館也沒缺席，推出城市拼貼畫，精選新北人文地景作品，截取街道、河流、山景等元素，提供小朋友自由排列，拼貼出屬於自己的家園。

(中國時報)

新北兒藝節 藝術很科技 古文撩妹有愛不直說

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