2018年07月27日 04:11 中國時報 李欣恬 、 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

近來「撩妹金句」在網路上大為流行，網友諧擬古代名人出口成章，打動芳心，如華陀：「我行醫天下，卻治不了我對你的病入膏肓」，阿基米德：「給我一個支點，我可以撬動你的心」，不但在社群網站瘋傳，更延燒到政治圈，不少政治人物特地模仿，希望能打動選民的心。

長年開設愛情社會學課程的台大社會學教授孫中興表示，過去撩妹大都是唱流行情歌，「現在用古文經典改編的方式顯現創意，也算是與時俱進。」但他強調兩性互動必須互相尊重，別撩妹不成變性騷，馬屁拍在馬腿上，「你的撩妹文，對方不一定能夠接受到訊息，如果不能達到目的，浪漫就變成浪費了。」

作家朱家安則表示，很多人說撩妹，但沒有人會說要撩男生。如果社會壓力對女性的要求是要對男性溫柔婉約，那對男性的要求，則是要在異性之間如魚得水。這樣的環境下，人沒辦法光靠做自己真正想做的事，就當一個在社會上能得到尊重的人。

孫中興強調，撩妹文最重要的是平等的態度，「不分男女，雙方要平等，不要以強者、我比你懂得多的方式去撩妹，像是現在有很多韓劇、陸劇，都有霸道總裁的劇情，這對大部分的女生來講，無法接受這種不平等的關係。」

孫中興表示，在網路上撩妹，大多是一種「試探」，「試探對方對我有沒有意思，否則為什麼不能用平實的大白話傳情，而是要透過這種繞來繞去的方式說話？」孫中興表示，這種試探也有可能會造成誤解。

(中國時報)