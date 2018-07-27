古文撩妹有愛不直說

友善列印
中國時報
／台北報導

近來「撩妹金句」在網路上大為流行，網友諧擬古代名人出口成章，打動芳心，如華陀：「我行醫天下，卻治不了我對你的病入膏肓」，阿基米德：「給我一個支點，我可以撬動你的心」，不但在社群網站瘋傳，更延燒到政治圈，不少政治人物特地模仿，希望能打動選民的心。

長年開設愛情社會學課程的台大社會學教授孫中興表示，過去撩妹大都是唱流行情歌，「現在用古文經典改編的方式顯現創意，也算是與時俱進。」但他強調兩性互動必須互相尊重，別撩妹不成變性騷，馬屁拍在馬腿上，「你的撩妹文，對方不一定能夠接受到訊息，如果不能達到目的，浪漫就變成浪費了。」

作家朱家安則表示，很多人說撩妹，但沒有人會說要撩男生。如果社會壓力對女性的要求是要對男性溫柔婉約，那對男性的要求，則是要在異性之間如魚得水。這樣的環境下，人沒辦法光靠做自己真正想做的事，就當一個在社會上能得到尊重的人。

孫中興強調，撩妹文最重要的是平等的態度，「不分男女，雙方要平等，不要以強者、我比你懂得多的方式去撩妹，像是現在有很多韓劇、陸劇，都有霸道總裁的劇情，這對大部分的女生來講，無法接受這種不平等的關係。」

孫中興表示，在網路上撩妹，大多是一種「試探」，「試探對方對我有沒有意思，否則為什麼不能用平實的大白話傳情，而是要透過這種繞來繞去的方式說話？」孫中興表示，這種試探也有可能會造成誤解。

(中國時報)

7大博物館 親子DIY 錢鍾書深情 徐志摩肉麻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。