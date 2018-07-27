北市親子停車格 憑證停放

北市交通局推動「親子格位」，即日起民眾可持孕婦或兒童健康手冊至停管處服務台、轄管停車場管理室領取識別證。（張立勳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市交通局26日宣布，即日起家有孕婦或6歲以下孩童的車主，可至停管處服務台及67處公有停車場管理室領取識別證，就可把車輛停放在「親子格位」，若沒有證件違規占用，當心荷包失血，明年6月29日起最高可處1200元罰鍰。

過去常有孕婦或民眾載著6歲以下小朋友停車找不到車位，交通局為打造友善環境，配合交通部6月發布施行的管理辦法，依《兒少法》要求各符合設置規定的停車場，保留2％汽車停車位，作為孕婦、育有6歲以下兒童車主的停車位，未滿25個公用停車場則不在此限。

即日起 可領取識別證

停管處長張滋容指出，經統計停管處所轄100處立體地下停車場，現有634格孕婦及兒童優先停車位，目前已逐步汰換設立「親子格位」，預計8月20日前全部完成專用牌面更換；其餘民營及各機關管有的175處停車場、100格停車位，將在12月16日前設置，若未完成，可據《兒少法》按次開罰1萬元至5萬元，直到改善為止。

她說，親子格位除了停車位上方有告示牌面外，格位標線為粉紅色，提醒民眾不要誤停，但現在仍在宣導期，一般車主不小心停到親子格位不會受罰，不過明年6月29日起，違規占用親子格位，停管處將以《停車場法》處600元以上、1200元以下罰鍰。

無證占用 明年將開罰

記者昨實地前往信義廣場地下停車場查看，發現親子格位標示及所在地點不明顯，車主不容易找到，且距離電梯遠，對孕婦或推娃娃車的家長不夠方便，此外，格位還遭一般車輛占用，有需求的車主恐怕是看得到用不到。

停管處表示，民眾可持孕婦或兒童健康手冊至停管處服務台、轄管停車場管理室領取識別證，7月30日起擴大12行政區戶政事務所、健康服務中心及13個親子館等地點發放，識別證分為孕婦版及兒童版，孕婦版使用期限為1年，兒童版6年，將不定期稽查使用資格，呼籲民眾勿以身試法。

(中國時報)

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