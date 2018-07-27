特教助理遭減薪 教局允檢討

2018年07月27日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市截至2017學年度，特教助理員有289位，市議員謝彰文指出，這些助理員工作相當辛苦，但大都是按時計資的定期契約工，教育局不需給年終獎金及相關福利，希望不要因為薪資調整，而減少聘請時數，局長高安邦表示，會檢討現實狀況，不會讓助理員有變相減薪的情況發生。

工作辛苦 士氣大受影響

謝彰文指出，特教助理員需協助教師處理身障學生生活自理，包括指導學生飲食、大小便訓練及協助重度學生大小便清洗、整理環境訓練及盥洗訓練，但教育局卻為了節省經費，大量使用臨時雇員計時工，苛扣薪水，讓特教助理員士氣低落。

她以國小特教助理員為例，2016學年前，特教助理員上班時數都是以每星期40小時、每個月最多176小時計薪，當時時薪是120元，體恤特教人員工作辛勞，還另外每小時加薪10元，但隨著勞基法時薪調整變成140元，從2017學年開始，可以上班時數反而減少，原來加薪慰勞的10元也沒了。

議員請命 比照代課老師

謝彰文指出，特教助理員每星期只能最多以37小時、每個月最多164小時計薪，變相減薪，非常不公平，希望能比照代課老師，以月薪計算，保障享有年終獎金及相關福利，同時建議勞健保寒假能不用退保，免得轉出、轉入，同時恢復上班總時數，每月至少有176小時、以及恢復基本時薪加10元的計薪方法。

教育局表示，依據特教學生在校就學期間不同，核定特教學生助理員服務時段也有區別，在高、國中及學前階段學生為1周5天的全天課，以每周服務40小時為核定基準，至於國小階段扣除周三下無學生在校上課外，以每周服務37小時為核定基準。

為使特教學生助理人員服務之一致性，自2018學年度起，原有核定期準每周服務37小時將調整為每周服務40小時。

(中國時報)