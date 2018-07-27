水患未除 二林拉白布條陳情

2018年07月27日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

7月初豪雨狂轟彰化縣，二林鎮萬合里一帶災情慘重，不僅農作物泡湯，某畜牧場的2萬多隻白肉雞更一夕間全溺斃。立委洪宗熠26日邀集水利署第四河川局、縣府水利資源處會勘釀災的萬興排水第四放水路，200多名居民齊聚、拉起白布條陳情，要求解決淹水問題不能拖。

滯洪池明年底完工

第四河川局長白烈燑、縣府水資處副處長吳文昇表示，第四放水路是萬興排水的最大支線，本月2日因連續12小時強降雨不及宣洩，才導致潰堤。目前政府已投入8億多元在該區段上游規畫2座面積共58公頃的滯洪池，將於年底發包、明年底完工，下游610公尺堤防改善工程也將同步進行、預期可發揮一定效果。

會勘過程，包括二林鎮長張國棟、縣議員陳光輝、謝彥慧、鎮長參選人曾萬火、縣議員參選人洪騰明、洪于仗等都到場關心。農民炮聲隆隆地說，萬興排水第四放水路下游斷面狹窄，長期未整治，去年就曾經做水災，如今本月2日豪雨又出現潰堤，造成農民損失更慘重。

農民抱怨，萬合里一帶種植水稻、韭菜與瓜果類，月初豪雨來時全部都泡水，無法採收，其中一處畜牧場的2萬多隻雞也都全被「買走」，如果淹水問題不解決，難保下次豪雨災情還會再上演，「難道政府都要賠？」

鎮長盼不是騙選票

現場官員信誓旦旦說，有解決問題的對策，農民們則要求「說到做到」。縣議員陳光輝強調，一定要嚴格督促縣府，不能光說不練，鎮長張國棟在離開現場時拋下一句「希望不是來騙選票」。

(中國時報)