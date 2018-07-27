鐵高調度場遷水上 藍綠喊卡

嘉義市鐵高計畫在水上國小辦公聽會，民眾拉白布條表達反對徵收農地。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市鐵路高架化工程計畫擬將車輛調度場南遷至嘉義縣水上鄉北回一帶，預計徵收周邊20餘公頃農地，26日交通部在水上國小開公聽會，民眾質疑、反對聲浪大，藍營拉白布條抗議，綠營喊「散會」促民眾離場，場面頓時變得稀稀落落。

交通部鐵道局26日下午舉辦嘉義市鐵路高架化計畫之嘉義縣路段暨水上車輛基地第2場公聽會，國民黨嘉義縣長參選人吳育仁、縣議員王啟澧、林寶瓶等率眾到場，拒絕簽名，當場拉白布條抗議「政府鴨霸、強徵民地」。

藍拉布條 綠喊散會

吳育仁呼籲所有縣長參選人表態，維護民眾群益。王啟澧說，農民的訴求就是良田不能變成車輛調度場，政府若無善意回應，會持續抗爭。

民進黨籍水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭等人也不甘示弱，當場表示反對，且發送抗議書，最後劉敬祥索性大喊「散會」，催促眾人離場拒聽簡報，場面一時混亂，警方全程戒備，公聽會繼續進行。

務農維生的70多歲賴姓阿嬤說，農地被徵收後，沒有農地耕作，就沒有農保，怎麼辦？農民七嘴八舌也表達相同心聲。黃姓台鐵退休員工則痛斥政府將調度場遷移至水上，根本是看水上人好欺負，台糖土地多，為何不用？

犧牲民雄 是何道理

民雄鄉金興村長何建明說，鐵路高架化只做嘉義市區段，影響民雄鄉金世界一帶數千人的交通進出，且因縣市沒有同步高架化，將來金世界地區要翻身無望，犧牲民雄、成就嘉義市，是何道理？

鐵道局北部工程處長曹樂群表示，水上車輛基地的地點是否會再變動，必須考量台鐵的營運需求、鐵高計畫進程、預算是否在政府核定範圍內等條件，當然民意也要考量，鐵高計畫預定的8場公聽會已全部辦完，蒐集的民意將帶回中央研商。

(中國時報)

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