大林蒲遷村 4大公廟爆不滿

大林蒲4家公廟26日聯合召開記者會，痛斥高市府未有遷村計畫書，強行啟動廟宇地上物調查作業 。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄大林蒲遷村案進度卡關，近期啟動廟宇地上物調查作業，未料引發當地4間公廟不滿，26日控訴市府在無遷村計畫書且未到大林蒲召開說明會下「霸王硬上弓」，要求廟方簽署授權書及同意書配合調查。對此，民政局允諾以最大誠意持續溝通。

主張留給下屆市長處理

鳳興里長、鳳林宮祭祀顧問洪富賢指出，民政局寄發一紙公文召集沿海6里公廟主委、教會代表等，於7月13日赴鳳山行政中心出席「大林蒲鳳鼻頭公廟地上物調查說明會」，並要求簽具授權書及土使用同意書，儼然要公廟賤賣廟產當罪人，主張遷村留給下屆市長處理。

「不想當你們替死鬼，要就來當地開說明會！」鳳林宮主委許木成強烈要求高市府到大林蒲召開「廟宇地上物調查公開說明會」，否則不排除發動信徒抵制或抗爭。

龍鳳宮主委、龍鳳里長黃文裕，更點名負責督導的副市長史哲下台，炮轟遷村案儼然是在打假球。鳳鼻頭朝鳳寺主委黃耀武認為，先有信徒才有廟宇，廟宇是跟著信徒走，如今市府連百姓土地都喬不攏，還要來搞廟方的土地？

對此，民政局副局長陳淑芳回應，目前符合調查資格有14間，展開調查有龍鳳殿、武鳳宮2間，再來為寶靈宮。有關4間公廟要求再次召開說明會，將持續與廟方、信徒協調溝通，尋求共識，讓後續宗教設施地上物調查得以順利。

轟霸王硬上弓 揚言抗爭

陳淑芳強調，廟宇地上物調查事項繁雜，秉持土地一建坪換一建坪及建物全新重建價格兩大原則，並由專業建築師、不動產估價師、宗教建築專業人員針對每間廟宇材質、雕刻等部分一一查看，1家就得花上2、3天，因此請主委授權或土地所有人同意調查。

(中國時報)

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