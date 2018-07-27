柯市長撂話 收回房子不給經營

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中國時報
／台北報導

北市市場處以「議員索資遲交」開罰台北農產運銷公司115萬，但傳出北農認為市府開罰於法無據，不但不打算交罰款，還不排除與市府對簿公堂。市長柯文哲26日撂狠話，北農批發市場、停車場都是市府所有，「把房子收回來，你去哪裡經營？」

議員日前指出依經營管理行政契約，北農不得拒絕提供資料給市場處考核，再由市場處提供議會，但議會卻沒拿到資料，依法每日可裁罰5萬元，市場處火速對北農開罰115萬，卻傳出北農打算提行政訴訟反擊。

柯文哲昨隔空對吳音寧喊話，專業經理人把事情做好，但台灣社會包括議會、媒體本來就是「妳喜歡也好，不喜歡也好，還是要應付。」至於北農可能直接循法律途徑反擊，柯文哲則狠嗆「批發市場是北市府的、停車場也是，都是北市府的，把房子收回來，你去哪經營？」

北市府近日為了事權統一，發文要求農委會讓售北農股權，但農委會副主委陳吉仲反倒希望市府把股份賣給農委會，柯不滿說，批發市場要花145億改建、環南市場55億，整個要花200億以上，全部改建完然後給你經營，有那麼好的事？

對此，北農回應，市場處未正確理解行政契約規定，開罰於法無據，基於尊重議員問政，北農收到市場處書面通知後均盡速回覆，若回覆資料不夠完整也都再次回覆，市場處卻逕行開罰，難以接受。

不過，市場處高層昨一反常態說，這件事應該由北農代表人董事長陳景峻出面回應，到底要不要罰款或提起行政訴訟。市府還未收到相關公文，但目前也考慮透過提高租金或收回停車場方式制衡北農，預計8月底總質詢前定案。

(中國時報)

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