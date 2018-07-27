公嬤來擺攤 龍崎老市場再生

崑山科大師生邀請在地小農利用假日進駐舊市場，在地長輩彷彿重新回到早年菜市場的熱鬧氛圍。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

全台南人口最少的龍崎區只剩4002人，高齡化、人口外流更使得唯一一座崎頂市場在5年前黯然熄燈。崑山科大公廣、空設、視訊等5系學子8個月來，前進龍崎打造「崎聚」農創市集，號召在地阿公阿嬤、青農帶著農特產、特色小吃、竹編到市場擺攤，揭開舊市場創生序曲。

竹篩變身馬卡龍，竹林活化老舊市場門面，如今假日已成拍照打卡景點，老一輩笑稱好像回到數十年前榮光，「以前這座市場是附近鄉鎮農作物集散地，高達3、40攤，假日人潮絡繹不絕。」惟隨著人口凋零，廢市後，成為老人文康中心，老舊門面更讓外地人裹足不前。

善用「采竹之鄉」特點，崑山科大今年承接台南市文化局「設計翻轉 地方創生」計畫，師生盤點龍崎「地、產、人」資源，鎖定活化停業的公有市場，盼重新凝聚在地情感，除了從硬體改頭換面，並尋訪、遊說在地業者走進市場擺攤，29日、8月5日試營運，將有12攤販售農特產、在地小吃、竹編，重新營造崎聚創生據點。

69歲余來同帶著薑黃、蝶豆花等高附加價值農產品進駐；76歲阿嬤總舖師「甲寅嫂」王林瑞領軍阿嬤團隊，屆時也將販售炸八寶丸、筍乾小封、古早味鹹飯、炒筍膜等拿手好菜。

龍崎區長蕭琇華說，崎頂市場曾盛極一時，文化局偕同崑山科大師生引進經費與資源，讓這座山城看到改變的可能。崑山科大計畫主持人公廣系蔡佩芳副教授多年前就率學生走進龍崎，用行動為這塊土地付出，這回，學生用創意翻轉社區，她期許，未來吸引更多年輕人返鄉築夢。

台南市文化局主祕林韋旭推崇，這裡是一處集結在地特色、創意及創新實踐的場域，讓外界看見舊市場榮光。文化資源科長黃宏文說，地方創生是長遠工程，空間活化後下一步就是鼓勵年輕人回流、深耕。

(中國時報)

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