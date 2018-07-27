員林5000盞黑戶路燈 藏觸電風險

2018年07月27日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

水銀路燈落日了嗎？彰化縣淘汰轄內9萬餘盞水銀路燈，換為LED路燈。但台電統計，彰化縣內仍有5萬8816盞水銀燈，最大宗是員林市高達1萬422盞，一半是無帳黑戶。審計室指出，無論LED或無帳黑戶，路燈的接地電阻量測，竟多數未符合規定，潛藏公共安全風險！

經濟部公告路燈照明，從2017年1月1日起禁用水銀燈作為路燈光源，彰化縣府汰換轄內9萬餘盞水銀路燈，但台電發現，包括彰化縣政和26鄉鎮公所經營的水銀路燈，仍多達5萬8816盞，比率高得驚人。

縣府工務處長林漢斌表示，彰化縣最早啟動水銀燈落日計畫，爭取經濟部補助，投入9億4000多萬元，汰換9萬8226盞，每年節能1億2317萬度電，相當3萬3700戶的1年用電量，換算約省下1億8213萬元電費。

但計畫還無法一次到位，水銀燈仍有高達1/3比率。林漢斌表示，主要員林市公所因無帳戶燈電費和台電進行訴訟，沒有參與落日計畫，另公所自辦的路燈未完成用電變更。

審計室也指出，落日計畫施作內容僅包含LED路燈燈具、電源供應器、漏電斷路器和線路裝配，未包含接地系統，完工後辦理接地電阻測量，竟多未符合電阻不得大於50Ω規定，潛藏觸電、被雷擊等公共風險、影響設備功能。

審計處並提出糾正，最高法院已於去年6月判決員林公所是轄內無帳路燈的管理機關，應支付電費，縣府宜督促員林市公所盡速汰換。工務處表示，將建立路燈登錄管理系統，要求各鄉鎮市公所逐年汰換，接地電阻也將納入路燈設置管理規範，加強控管。

(中國時報)