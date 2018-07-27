黃婉琳飛黑鷹 簡佩華狙擊神射手

陸軍司令部26日舉行兵力預校，神龍小組高空跳傘。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導
陸軍司令部26日舉行兵力預校，東指部機步一營營部連中士狙擊手簡佩華。（王錦河攝）

陸軍司令部28日將開放金湯營區，展現國軍戰力，26日舉行全兵力預校，有直升機編隊飛行、神龍小組高空跳傘，也有巾幗不讓鬚眉，像黑鷹直升機副駕駛黃婉琳才29歲，原住民中士簡佩華是花東首位狙擊手，還是第1名結業。

陸航602旅飛官上尉黃婉琳是陸軍官校100年班，服役已7年、飛行4年，飛行總時數450小時，之前的飛行機種UH–1H，2年前完成UH60M換裝訓練，成為副駕駛，因父親是前空軍少校退伍，從小就受父親影響，很驕傲能當上飛官。

陸軍台東地區指揮部機步一營狙擊組小組長中士簡佩華同樣29歲，服役9年，加入狙擊組已2年，前年完成特等射手訓練，去年進階狙擊手訓練班第1名結業，她展現狙擊手要有的沉著、冷靜，讓外界看到巾幗不讓鬚眉的一面。

軍方指出，28日營區開放，動態操演有直升機編隊飛行、步訓部體幹班戰技演練、特指部戰技操演、航特部神龍小組高空跳傘、地空整體作戰演練等，其中地空整體作戰由AH–1W眼鏡蛇攻擊直升機，搭配各式地面部隊模擬實戰。

靜態裝備展示，包括AH–64E攻擊直升機、UH–60M運輸直升機、AH–IW攻擊直升機、雷霆2000多管火箭車、CM11戰車、M109自走砲車、M110自走砲車、拖式二型飛彈車、檞樹飛彈車等20項主戰裝備，展現國軍建軍備戰成果。

(中國時報)

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