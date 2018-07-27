步道遭封閉 簡易便道應急

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中國時報
╱基隆報導

基隆市暖西國小旁一條人前往「水源地早起會」的必經道路，因步道會經過私人土地，地主日前將步道封閉，導致民眾無法通行，立委蔡適應接獲陳情後，26日邀集相關單位會勘，研商先在暖暖街530巷84弄內施作便道，作為替代道路使用。

暖西國小旁有一條通往水源地早起會的人行步道，有許多長輩去運動，因涉及私人土地遭封閉，暖西里長周明信得知後，向蔡適應服務處陳情，希望能夠找出替代方案，讓長輩們能夠順利從暖西里直達水源地早起會。

林明智與周明信昨邀請國有財產署北區分署基隆辦事處、安樂區地政事務所、暖西國小、暖暖區長林文榮現地勘查，討論可行的替代方案。

周明信指出，由於原本的道路已封閉，周邊道路多為私人土地，在開闢簡易人行道上有相當難度，建議在暖暖街530巷84弄內的國有土地施作簡易便道，希望由暖暖區公所先行評估，並向國財署申請辦理，盡早提供居民替代便道。

蔡適應服務處主任林明智表示，水源地早起會是許多暖西里民早上健行的地點，在與相關單位討論後，短期將先交由公所在暖暖街530巷84弄內施作便道，可通往水源地早起會的黑板橋，讓居民能夠從暖西里步行到達水源地早起會。

長期規畫部分，林明智說，因為暖西里整個後山區塊都是國產署管理土地，他建請基隆市政府規畫環山步道，串連水源地早起會、西勢水庫，提供民眾休憩、健行使用，也能解決人行道路封閉的問題。

(中國時報)

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