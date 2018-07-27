中小學科展之旅 體驗做中學

考古科技線參訪國立台灣美術館、牛罵頭遺址文化園區。（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中市承辦第58屆全國中小學科學展覽會，教育局為讓各縣市體驗台中城市風情，特規畫「科學之旅」，共8條路線涵蓋農業花博、漆器木藝、考古科技、知性人文、綠運科博等6大主題；讓參賽選手及指導教師探索，從早期原住民工藝到現今科技應用，培養學童「做中學」的能力。

教育局長彭富源說，路線規畫包括山、海、屯、中區，農業花博線參訪新社農委會種苗改良繁殖場，由研究員解說農業科技研發及成果，並參觀新社在地菇類產業，認識菇類生長特性，也體驗DIY樂趣。

考古科技線參訪國立台灣美術館、牛罵頭遺址文化園區，並邀靜宜大學助理教授張文昌設計文史活動；介紹牛罵頭遺址各時期文化，規畫平埔族射箭、考古挖掘、製作史前繩紋陶罐等體驗課程。

教育局表示，美藝生活線則安排參訪東海大學建築之美，大肚山區特有的紅土經處理後，成為200多年前平埔族服飾染料；此路線到弘光科技大學，由長期鑽研泥染的文創系專任助理教授廖倫光介紹泥染文化，並DIY束口袋。

彭富源強調，知性人文線參訪921地震園區、財政部大里印刷探索館，認識地震原理、防震科技、印刷工藝，並製作手工書；綠運科學線則在科博館進行各種導覽，並體驗電動智能平衡車，瞭解綠色運具成果。

(中國時報)

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