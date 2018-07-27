變身婚禮廣場 水晶教堂有得等

水晶教堂在2014年設立後，曾經締造1年超過百萬人次的旅遊熱潮，近年逐漸退燒，雲嘉南濱海國家風景區管理處打算委外經營，打造成戶外婚禮廣場。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導

雲嘉南濱海國家風景區管理處在2014年打造的水晶教堂，浪漫景致吸引許多民眾前來拍照打卡，最盛時曾經締造1年超過100萬人次的熱潮，也帶動如高跟鞋教堂的興建，但近年稍微退燒。雲管處為活化景點，斥資整修打算委外營運，作為少見的戶外婚禮廣場，但建築執照、使用執照遲遲不下來，連得標業者也急得跳腳。

當年以鹽田意象為主題打造的水晶教堂，在台南北門區樹立起新地標，2014年10月開幕後一夕爆紅，搭上臉書、IG等社群網路風行，創造出一股熱潮，近年熱度稍退，雲管處去年底還花費1400多萬元「封館」整修，營造貝殼意象的天幕廣場，委外經營後，甚至還能在這裡舉辦浪漫的戶外婚禮。

業者也積極規畫，要結合文創、餐飲等讓水晶教堂找回生機，沒想到一波三折，市府工務局認為天幕廣場必須申請建築執照及使用執照，但雲管處並未依規定申請，結果連水晶教堂的建照也被取消，使照申請當然也一併退回，整個「卡卡」，業者根本無法進行後續作業。

雲管處表示，當初認為天幕廣場的海螺造型入口意象是景觀裝置藝術，就不用申請建照及使照，但市府工務部門既然這樣認定，就會盡快補齊相關資料，但原先已通過的水晶教堂建照也被撤，也頗感無奈。

當地商家謝姓民眾表示，地方寄望水晶教堂活化能夠引進商機、帶動觀光熱潮，但老是卡在這些公務程序上，市府、雲管處兩邊「歹戲拖棚」，苦的還是老百姓。

(中國時報)

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