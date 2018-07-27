花蓮港青鳥郵筒 遊客力挺

花蓮港區親水遊憩區內的幸福青鳥郵筒。（范振和攝）

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中國時報
范振和／花蓮報導

花蓮港區親水遊憩區內的幸福青鳥郵筒，是全台唯一的濱海蛇紋石郵筒，啟用至今已有50餘個國家遊客投遞明信片，本報昨獨家報導不少偏遠地區將裁撤郵筒，而幸福青鳥郵筒的美麗存在，提供了創意郵筒新選項空間。

發想創作的林滿津說，青鳥郵筒利用蛇紋石製作，高3.3公尺、重6公噸，由石材加工業者許文卿提供石材，國立東華大學教授李秀華在郵筒落款「天涯傳幸福．青鳥遞真情」，上方的青鳥是海鷗，模型由牟善珺提供、電腦繪圖是陳泓義，再由雕刻家廖如樑父子創作完成。

「颱風一來，吹也吹不走，郵筒中心挖下的6噸石材，就擺放旁邊展示，讓大家認識花蓮的特色石種蛇紋石。」林滿津說，光是挖下的石柱，就被遊客撫摸得光亮無比，讓她深深感受，愛台灣就該如此，簡單又平凡，讓人懂得欣賞、疼惜。

林滿津表示，中華郵政公司行文港務公司，希望能印製太平洋濱青鳥郵筒明信片，擔心著作權事宜，她昨接獲探詢，一口答應，認為青鳥郵筒小自個人情愛，大至國與國之間的交流，讓異國了解台灣文化，分享我們的美好，何樂而不為？

來自台南的郭先生和哥哥一家人26日上午賞海景之餘，也對這座幸福青鳥郵筒讚譽有加，郭先生說，街頭郵筒可以多元利用，增設周遭景點、美食等介紹的功能，創意郵筒會帶來更多的驚喜與溫度。

(中國時報)

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