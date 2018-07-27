福安王爺慈善會 做對的事

2018年07月27日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

為協助弱勢家庭面對重大意外事故可能頓失依靠的困境，2年前嘉義縣副縣長吳芳銘牽線社團法人嘉義市福安王爺慈善會，開辦弱勢家庭微型保險，由慈善會吸收保費，為15歲以上、65歲以下的弱勢民眾投保30萬元意外險，提供基本應變保障，已有5戶弱勢家庭因家人死亡，獲得30萬元理賠金，暫解經濟壓力。

福安王爺慈善會捐款人包括嘉義縣市及南投縣埔里鎮，人數約2萬人，目前幫助嘉義縣8978戶弱勢家庭投保，每人保費300元，給付項目包括：意外死亡30萬元；意外自殘最高30萬元，讓他們未來有保障，基金會副執行長孫鵬程指出，發生變故的家庭因為這筆錢，面臨喪親之痛的家屬暫時減輕家中財務壓力。

孫鵬程說，令他印象深刻的是開辦之初，東石某戶人家男主人到海邊採蚵貼補家用，不幸滅頂身亡，留下妻子及1子1女。孫說，在慈善會人員帶著30萬元保險金到喪家時，鮮少開口說話的女主人表示，這筆錢加上自己打零工，大概可以支持全家5年內開銷。慈善會人員聽了，更堅定開辦微型保險是「做對的事」，比起急難喪葬補助，更能帶給弱勢家庭保障。

吳芳銘表示，2年前牽線嘉義市福安王爺慈善會和嘉義縣社會局合作，由福安王爺慈善會出資幫助中低收入戶提供微型保險，弱勢家庭發生意外或變故時，有基本應變的保障，發揮小兵立大功精神。

(中國時報)