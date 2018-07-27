壯圍貓熊彩繪田 白米贈弱勢

2018年07月27日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

「貓熊彩繪田」相當吸睛討喜，在收割前是遊客打卡拍照熱點。（壯圍鄉公所提供）

曾經成為打卡熱點的「壯圍貓熊彩繪田」，稻田中栽種的稻米已經在日前收割完畢，扣除「以米代替工酬」的部分後，鄉公所共獲得1890台斤的白米，鄉長簡文魁與鄉民代表會主席詹旺彬26日將白米全數捐贈給華山基金會，讓弱勢長輩一同分享眾人的喜悅及愛心。

壯圍鄉公所今年在中央橋旁租了一塊約3分半大的農地，發動鄉民下田插秧種稻，透過基因誘發技術，讓部分秧苗在成長過程變成紫黑色，最後呈現一幅巨大的可愛貓熊圖案，不僅成為地方特色景點，更吸引許多遊客專程前往打卡拍照。

「貓熊稻田」屬台農84號品種，因為採取的是友善無毒耕種法，照顧起來費工但吃起來也更健康，原本公所安排7月13日再度邀請眾人一同動手收割，遇上瑪莉亞颱風攪局，提早緊急請人以機具完成收割，扣除掉以白米取代工資酬勞後，總共得到1890台斤白米，再以每包10台斤分裝。

簡文魁表示，彩繪稻田反應非常好，不僅有助於推廣壯圍鄉觀光，還可以做愛心，希望明年能擴大辦理，尤其貓熊愛心米非常適合長者食用，全數提供壯圍鄉內有需求的長者也更具有意義；詹旺彬則說，彩繪稻田活動讓大人帶著小孩一同體驗種稻，收成後再送給需要的人確實很值得，代表會也將全力支持。

華山基金會北基新北宜花區站長呂碧玫說，非常感謝公所長期支持協助，基金會將在7月安排的訪視中逐一轉送到弱勢長者家中，也盼發揮拋磚引玉效果，讓更多人共襄盛舉，支持弱勢的服務工作。

(中國時報)