醫界挺老朋友 只能做不能說

台北市長柯文哲（左二）26日出席北市醫師公會分區座談會時，逐一向會員以茶代酒致意，不少醫生對柯說「加油」，讓現場充滿選舉味。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲26日出席醫師公會座談會，除了公會理事長邱泰源在旁緊跟，就連警察局長陳嘉昌也親自到場，醫、警界給足面子，柯文哲一出場，主持人即大喊「凍蒜！」席間也有不少人喊「加油！」 至於醫界是否有意籌組柯P後援會，公會高層坦言，一直都有，但很多事只能做不能說。

醫警界核心幹部同場

曾任台大醫院急診部醫師、創傷醫學部主任的柯文哲，昨出席醫師公會餐會，現場不僅有包含邱泰源等近百名醫師到場，就連陳嘉昌也率領多名分局長列席，醫、警界核心幹部難得同場，加上開場時主持人高喊兩聲「凍蒜！」座談會頓時瀰漫選舉氛圍。

由於醫、警皆到場又充滿選舉味，北市醫師公會常務理事洪德仁也澄清，因為醫療暴力事件頻傳，對於醫師看診造成很大的壓力，今年某醫院遭投擲汽油彈，柯市長希望強化與警政體系的連結，但以往雙方關係較為寬鬆，今年除了贈送香蕉慰勞警方辛勞，也邀請警界參與餐敘。

柯文哲逐桌致意時，雖沒有醫師大喊「凍蒜！」，但仍有不少人對他說「加油！」，更有人要求合照，人氣頗旺，邱泰源對此表示，柯市長跟大家老朋友了。

至於醫界是否有意籌組柯文哲後援會相挺？邱泰源先稱「好像沒有聽說」，後則改口「還沒有聽說」，但他也表示形式不拘，最重要的是兼顧照護民眾和盡醫師關懷社會的力量，最後則強調「公會沒有黨派之分！」

檯面下動員一直都有

另有醫師私下透露，台灣醫界在某個層面仍支持有主體性的政府，對於柯文哲的貢獻大家都看在眼裡，加上同為醫界出身，大家願意支持有能力、願意做事的人，但礙於醫師身分不宜做太多政治表態，對於檯面下的組織和動員，「其實一直都有，但有些事只能做不能說」。

(中國時報)

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