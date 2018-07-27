新竹新豐鄉長涉貪 聲押獲准

2018年07月27日 04:11 中國時報 莊旻靜 、 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

即將屆滿卸任的新竹縣新豐鄉長徐茂淦，今年4月間雇業者拆除自家老宅，涉嫌利用職權放行200多台卡車，明目張膽將拆除下的建築廢棄物倒到公立新豐掩埋場，圖利高達339萬餘元，檢方25日漏夜偵訊，向法院聲押獲准。

雇業者無償拆老宅

新竹地檢署日前指揮廉政署調查新豐鄉公所清潔隊放行非法傾倒廢棄物一案，初步查出林姓技工涉嫌與盧姓環保業者勾結，趁清明節期間偷偷放業者到新豐掩埋場倒廢土，收取千元到萬元不等回扣，竹檢24日依《貪汙治罪條例》及《廢棄物清理法》將2嫌逮捕，向法院聲押獲准。

檢、廉進一步追查，意外發現鄉長徐茂淦也涉有共同圖利事證，經其以職權指示員工放行業者傾倒廢棄物，放行約達200車次，載運體積達5663立方公尺，共為業者節省高達339萬7000餘元作業費，研判即為其不法所得。

廉政署25日約詢徐茂淦，徐自願到案並向檢察官說明，但全盤否認涉案；檢方查出徐茂淦曾委託業者無償拆除其老宅，並將拆除的廢棄物加以丟棄於掩埋場，「圖自己的利占一大部分」，認為徐涉嫌重大，逮捕後向法院聲押，法官漏夜開庭，裁定收押。

垃圾問題激起民怨

新竹縣因未建無焚化爐，垃圾掩埋、堆積情形成為難解課題，如今卻發生鄉長與清潔人員涉嫌圖利特定業者，放任傾倒行為的醜聞，使原本就令縣民怨聲載道的垃圾問題，更顯得雪上加霜。

諷刺的是，縣府今年3月才邀請歐洲廢棄物處理設備廠商來台，勘查新豐掩埋場並研擬短、中、長期計畫，要徹底解決垃圾問題，徐茂淦還陪同縣長邱鏡淳會勘，不料海外專家前腳才走，隔月徐就放業者到掩埋場倒廢棄物，令檢方看了直搖頭，也讓地方人士議論紛紛。

(中國時報)