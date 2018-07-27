國民黨批黑暗時代 市府稱省471億

2018年07月27日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市審計處決算審核報告，公布財政部考核6都財政評比，台中市總成績6都最後1名。台中市議會國民黨團26日痛批龍團隊近4年來舉債節節攀升，市民繳稅日益沉重。台中市政府反駁，林佳龍上任以來已撙節471億元，目前負債為888億元，財政狀況樂觀穩健。

議員譏舉債和討稅第1

國民黨團書記長李中說，財政部考核6都財政狀況，台中市債務管理、節流績效是6都最後1名，開源及預算執行是6都倒數第2，唯有向市民「清理欠稅」是6都第1；龍團隊瘋狂舉債和拚命討稅，造成市民生活拮据，將台中市帶入黑暗時代。

市議員楊正中、黃馨慧指出，103年胡志強任內的財政評比是當時「5都第2」，如今林佳龍執政卻變成「6都最後」，從前段班變成吊車尾，以過客心態惡搞財政。顏莉敏則說，中市自償債務未還金額從103年底155億餘元，106年底暴增到414億餘元。

市府稱爭補助減負擔

台中市財政局則表示，市府自104至106年所爭取到的中央補助款約468億餘元，並積極爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，包括大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸到彰化等案均已納入，分別爭取到中央約385.78億元、427.89億元、63.03億元補助，減輕財政負擔。

市府強調，稅務局從102年胡前市長執政時，清理欠稅的成績就是6都第1名，清查欠稅是基於維護租稅公平正義，依法必須執行的業務，也是公務員要盡的義務。

(中國時報)